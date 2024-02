Direkt in der Leipziger Innenstadt: Stasi-Archiv soll in die alte Stasi-Zentrale ziehen

Die "Runde Ecke" ist heute Gedenkstätte und Museum. Weitgehend unbeachtet und versteckt liegt bisher der Erweiterungsbau der Stasi-Zentrale, ein brauner Koloss aus den 80er-Jahren, nur wenige Meter entfernt am ehemaligen Matthäikirchhof.

Die Montagsdemonstrationen von 1989, die Parole "Wir sind das Volk!" und der Sturm auf das alte Stasi-Gebäude in der "Runden Ecke" am Leipziger Altstadtring sind Teil des kollektiven Gedächtnisses.

Am 4. Dezember 1989 stürmten Demonstranten die alte Leipziger Stasi-Zentrale, Spitzname: "Die Runde Ecke". Sie ist Teil des neuen Konzepts. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Die Treppe mit dem Marmorsockel von Max Klinger und dem Denkmal des renommierten Holzbildhauers Stephan Balkenhol für den noch berühmteren Richard Wagner, dessen Geburtshaus unweit am Brühl stand, sollen einbezogen werden.

Das Stasi-Unterlagenarchiv bildet aber nur einen Teil der künftigen Nutzung des neuen "Forums für Freiheit und Bürgerrechte/Demokratiecampus", so der Arbeitstitel.

Darüber hinaus soll es Flächen für kleinteiliges Gewerbe, Dienstleistungen und einen hohen Wohnanteil von mindestens 30 Prozent geben.

Bis es so weit ist, wird noch viel Wasser die Pleiße hinunterfließen. Noch in diesem Jahr wird ein weiterer Wettbewerb aufgelegt, in dem es dann um die Architektur geht.

Schon Ende des Monats startet eine Ausstellung, die alle Entwürfe des aktuellen Wettbewerbs zeigt, voraussichtlich im Stadtbüro.