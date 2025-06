20.06.2025 05:55 1.458 Riesige Party mitten in Grünau: DDR-Kita hat was Großes zu feiern

Die Kita Knirpsenland am Königstein in Leipzig-Grünau feiert in diesem Herbst großes Jubiläum. Doch schon jetzt begeisterte das Sommerfest Kinder und Eltern.

Von Juliane Bonkowski

Am Donnerstagnachmittag stieg nämlich das große Sommerfest, zu dem bei strahlendem Sonnenschein Kinder, Eltern und jeder, der Lust hatte, eingeladen war. TAG24 war dabei. Für den besonderen Anlass haben sich alle Kinder, von den Kleinsten bis hin zu den Fast-Erstklässlern, richtig was überlegt. Jeder wirkte am bunten Programm mit, es wurde gesungen, getanzt und auch ein bisschen geschauspielert. "Heute ist eine wunderbare Gelegenheit, auf 40 tolle Jahre zurückzublicken und gleichzeitig in eine schöne Zukunft zu schauen", begrüßte Kita-Leiterin Simone Clausnitzer (61) alle Gäste. Der nur einen Katzensprung vom Kulkwitzer See entfernte Kindergarten feiert am 5. November Jahrestag, wurde 1985 noch in der DDR gegründet. Dafür ist rund um dieses Datum eine ganze Festwoche geplant. Clausnitzer leitet die Einrichtung seit zwölf Jahren, bedankte sich nun feierlich bei Eltern, Unterstützern, Förderverein, dem Träger Kinderland 2000 und - inklusive Blumen - ihrer Stellvertreterin Melanie Freund (37). Und nicht zu vergessen: "Ein großes Dankeschön auch an unsere Kinder, die unser Leben mit ihrer Neugier und ihrem Lachen so bereichern." Kurz vor Programmstart waren die Kinder ganz schön aufgeregt. © Christian Grube Genauso ging es vermutlich auch Kita-Leiterin Simone Clausnitzer (61, r.) und ihrer Stellvertreterin Melanie Freund (37), die sich schon lange auf das Sommerfest gefreut haben. © Christian Grube Zahlreiche Eltern, Verwandte und Freunde waren am Donnerstag dabei, um zu sehen, was die Kinder auf die Beine gestellt haben. © Christian Grube Das bunte Programm hatte es in sich: Die Kids konnten kreativ sein und das Programm mitgestalten. © Christian Grube Sommerfest in der Kita Knirpsenland unter dem Motto "Kleine Kinder, große Gefühle" Mithilfe kleiner Geschichten erklärten die Kinder Gefühle, wie hier Team Rot, das sich mit der Wut beschäftigte. © Christian Grube Beim Programm unterstützt haben Mitarbeiter des gemeinnützigen Sozialunternehmens Momelino. Dessen Projekt "Werkstatt für Zukunftsbildung" rückt vor allem die Förderung von Kindern im Stadtteil Grünau in den Fokus. Und so hat sich jede Gruppe unter dem Motto "Kleine Kinder, große Gefühle" mit einer anderen Emotion beschäftigt und dies kreativ mit den jeweiligen Erziehern dargestellt. Da gab es positive Gefühle wie die Fröhlichkeit, aber auch Wut und Angst. Im Anschluss öffneten allerhand Stände und ein großes Buffet für Kinder und Angehörige, an denen sie den Tag gemeinsam ausklingen lassen konnten. Sogar die Feuerwehr war da, Kameraden zeigten den Kids ihren Einsatzwagen. 18 Mitarbeiter hat die Kita Knirpsenland, davon stolze sieben Männer, die den Kindern täglich mit Rat und Tat zu Seite stehen. "Das ist wirklich ein schönes Arbeiten, ist schon anders als ein reines Frauenteam", erzählte Clausnitzer bereits im Vorfeld. Natürlich durfte auch die Feuerwehr an solch einem besonderen Tag nicht fehlen. © Christian Grube Die Kita Knirpsenland gibt es seit 40 Jahren. In dieser Zeit ist viel passiert in dem von der Stadt Leipzig zur Verfügung gestellten Gebäude. © Christian Grube Erst vor Kurzem wurden die Waschräume der Kinder erneuert. © Christian Grube Und der große Spielbereich draußen lässt keine Wünsche offen. © Christian Grube Insgesamt 138 Plätze stehen zur Verfügung, trotz Geburtenrückgang kann sie aber mit Stolz sagen: "Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir ausgelastet sind." Damit bei so vielen Kindern die Kommunikation mit den Eltern reibungslos klappt, arbeitet die Kita mit der Kikom-App. Für die Kleinen ist wohl eins der Highlights in ihrer Kita der große Spiel- und Außenbereich. Ob selbstgebauter Bus mit vielen Sitzplätzen und eigener Tankstelle, Fußballplatz oder Matschstrecke - wer will da nicht nochmal Kind sein?

Titelfoto: Bildmontage: Christian Grube