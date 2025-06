Starke allergische Reaktionen: Gefährlicher Schädling breitet sich in Leipzig aus

Leipzig - Der Eichenprozessionsspinner sorgt seit einigen Sommern in Deutschland immer wieder für gesundheitliche Probleme bei Menschen und Tieren . Jetzt ist er auch in Leipzig angekommen.

Alles in Kürze

Das Nest der Insektenart sieht aus wie ein weißes Gespinst. © Bodo Marks/dpa

Wie die Stadt Leipzig mitteilte, wurde der Falter jetzt an einigen Eichen in der Messestadt festgestellt. "Das Amt für Stadtgrün und Gewässer rät deshalb dringend, sich von den Raupen und deren Nestern fernzuhalten", teilten die Verantwortlichen mit.

Vor allem die Raupen und Nester der Insekten sind gefährlich, denn sie können starke allergische Reaktionen, wie Hautekzeme oder Reizungen der Augen und Atemwege, auslösen. Eichen können von den Raupen komplett kahl gefressen werden, treiben danach aber wieder aus.

Die Stadt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Eichenprozessionsspinner an Bäumen im Stadtgebiet festgestellt hat, soll das mit einer möglichst genauen Angabe des Fundorts und gern mit einem Foto per Mail an stadtgruen@leipzig.de melden.

"In unmittelbarer Nähe von Häusern, Wegen oder Spielplätzen werden die Nester von einer Spezialfirma abgesaugt", teilte die Stadt mit. Dabei werde nach Dringlichkeit der Gefahr vorgegangen.