Ein 20 Meter hoher Sachse! Das ist Leipzigs Weihnachtsbaum 2024

Noch steht die Fichte in Zwota im Vogtland. Das soll sich am Mittwoch ändern. © Stadt Leipzig

Zum bereits neunten Mal soll der Leipziger Weihnachtsbaum aus dem Vogtland kommen, wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte. Lediglich im vergangenen Jahr hatte es mit einer Torgauer Douglasie einen kleinen "Ausreißer" gegeben.

Diesmal wurde aber eine 60 Jahre alte Fichte aus Zwota bei Klingenthal ausgewählt, welche vom Besitzer aus Sicherheits- und Altersgründen sowieso zeitnah hätte gefällt werden müssen.

Die Fichte ist 20 Meter groß und wiegt circa vier Tonnen. Damit entspricht sie genau den Vorstellungen der Organisatoren, die Faktoren wie Größe, Fällung und Abtransport in ihre Entscheidungsfindung einfließen lassen.

Nach Angaben des Marktamtes wird wie gewohnt die Wald Jacob GmbH & Co. KG damit beauftragt, den Zwotaer Baum am Mittwoch zu fällen und am Donnerstagmorgen am Marktplatz aufzustellen. Von den 20 Metern sollen am Ende aufgrund von einer angebrachten Hülse "nur" noch rund 16 Meter Baum zu sehen sein.

Am Freitag wird der Baum dann schließlich mit jeweils 300 roten und goldenen Kugeln und rund 3000 Lichtern dekoriert. Letztere nutzen zur Reduzierung der Stromkosten ausschließlich energiesparende und umweltschonende LED-Technik.