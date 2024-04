Ein finnisch-deutscher Ausflug in die Moderne: Internationales Künstler-Duo in Sachsen

Leipzig - Am Samstagabend eröffneten Leipzigerin Marlet Heckhoff und Erno Enkenberg aus Helsinki ihre Gemeinschaftsausstellung "Vom Kommen und Gehen" im Galerie Hotel Leipziger Hof. Auch wenn die Werke der beiden Maler auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein könnten, so verbindet sie ein ähnlicher Hintergrund.

In seinen Bildern überwindet Enkenberg die Gesetze der Natur und zeigt seine Figuren unter anderem in Übergröße. © Emily Mittmann

"Ich kombiniere etwas sehr Modernes beziehungsweise Digitales mit der alten Tradition des Ölgemäldes", erklärte Enkenberg gegenüber TAG24.

Grundlage seiner Bilder seien 3-D-Modelle, die er vorher am Computer erstellt. Dabei handele es sich aber keinesfalls um einfache Bilder, sondern um ganze Szenen, die er aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und dann mit Ölfarben auf der Leinwand einfängt.

Doch lässt nicht nur das animiert wirkende Aussehen der Figuren an Videospiele erinnern. Auch die Gesetze der Natur wagt der Künstler in seinen Bildern zu brechen.

So entstehen Charaktere in Übergröße und Personen, die sich überschneiden und ineinander übergehen. Fast wie bei einem Bug oder Glitch in Videospielen.

"Ich glaube, es erzählt viel über die Art und Weise, in der wir miteinander in Kontakt treten. Zum Beispiel umarmen sich die Frauen auf einem Bild, aber sie gehen aneinander vorbei, also treffen sie sich nicht. Es passt nicht", so der Finne.

"Ich denke, es zeigt unsere Fähigkeit oder Unfähigkeit, uns gegenseitig zu sehen oder zu verstehen."