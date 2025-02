Hier wird Tradition großgeschrieben: Neue Bäckerei in Leipzig besticht mit besonderem Konzept

Nouredin Almekdad (34, l.) und Matthias Brühl (56) betreiben seit Anfang Januar die Bäckerei Nourish im Leipziger Westen. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Ob Sauerteigbrot, Focaccia oder so manches süße Teilchen, betritt man den Verkaufsraum am Eingang zur Baumwollspinnerei nahe dem Plagwitzer Bahnhof, läuft einem das Wasser im Mund zusammen.

Hier steht Bäckermeister Nouredin Almekdad (34) jeden Morgen spätestens um 4 Uhr in der Backstube, erzählt sein Geschäftspartner Matthias Brühl (56) im Gespräch mit TAG24.



"Wir haben eine Leidenschaft für Brot und backen alles, was du hier siehst, selbst", sagt er und deutet auf die reich bestückte Auslage. "Wir sind Partner, aber er ist der Bäckermeister. Wir backen ausschließlich Brote traditioneller Art, also so, wie sie schon seit Jahrhunderten gebacken werden."

Kennengelernt haben sich die beiden vor einigen Jahren in einer anderen Bäckerei, in der der 2016 nach Deutschland gekommene Syrer seine Ausbildung absolvierte. Die beiden beschlossen, sich gemeinsam selbstständig zu machen. "Er hat mein Talent entdeckt", so Nouredin über seinen Partner.

Und nun dürfen sie die Bäckerei Nourish ihr Eigen nennen, deren Name aus der Abkürzung von Nouredin und dem englischen Wort für Ernähren (to nourish, Anm. der Red.) entstanden ist.