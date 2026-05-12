In wenigen Minuten 100.000 Euro Schaden: Inhaber nach Blitz-Diebstahl in Geschäft schockiert
Leipzig - In der Nacht zu Montag wurde in ein Fahrradgeschäft in der Leipziger Innenstadt eingebrochen. Die Mitarbeiter und der Inhaber des Rothaí Bikestore sind schockiert, denn die Diebe gingen extrem professionell vor.
Gegen 2 Uhr nachts rollte ein weißer Fiat Ducato vor das Geschäft in der Jacobstraße 1 im Leipziger Zentrum-Nordwest.
Unbekannte Täter brachen in den Laden ein und stahlen mindestens 18 hochwertige Fahrräder. Das bestätigte auch die Polizei am Montagvormittag.
André Schulze (51), Geschäftsführer des Rothaí Bikestore, zeigte sich gegenüber TAG24 schockiert. "Es ging sehr schnell", sagte er.
Auf Überwachungsaufnahmen war zu sehen, wie zwei Personen die doppelt verriegelte und schwere Eingangstür aufbrachen. Ein Augenzeuge soll Letzteres gegenüber der Polizei auch bestätigt haben.
Sofort ging die Alarmanlage an, doch die Täter dämpften die Sirene, indem sie Bauschaum darauf sprühten. Innerhalb von zwei Minuten trugen sie die Räder aus dem Laden und in ihren Transporter. "Die wussten genau, welche Räder sie greifen müssen", so Schulze.
Dabei wählten sie unter anderem bewusst hochwertige Rennräder und Gravelbikes der Marken "Cervelo" und "Bianchi" aus. Sie werden im Geschäft für mehrere tausend Euro verkauft.
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André Schulze schätzt den Schaden auf mindestens 100.000 Euro
Als Polizei und Sicherheitsdienst eintrafen, waren die Täter schon weg. Wie Polizeisprecher Moritz Peters mitteilte, flüchteten sie mit dem Transporter Richtung Rosental. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen wurden zuvor von einem Dacia gestohlen.
Laut Polizei liegt der entstandene Schaden bei rund 80.000 Euro. Der Geschäftsführer schätzte ihn gegenüber TAG24 aber auf mindestens 100.000 Euro.
An der Eingangstür entstanden ebenfalls Schäden.
Leider war es nicht der erste Einbruch in einen Laden von André Schulze. "Wir hatten im letzten Winter erst einen Einbruch in unserem anderen Geschäft", erinnerte er sich.
Für ihn war dieses Mal allerdings besonders erschreckend, wie gezielt und organisiert die Täter vorgingen.
Die Polizei nahm alles auf und sicherte vor Ort Spuren. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls und Urkundenfälschung laufen.
Titelfoto: Bildmontage: Christian Grube