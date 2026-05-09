Schotten dicht: Einsatzkräfte trainieren in Grimma für den Ernstfall

Grimma - In Grimma (Landkreis Leipzig ) wurde am Samstag für den Ernstfall geprobt!

Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr probten am Samstag das Verschließen der Schutzanlagen. © Sören Müller/Medienportal Grimma

Bei der traditionellen Hochwasserübung haben dabei rund 100 Einsatzkräfte gemeinsam mit der Landestalsperrenverwaltung die Abläufe zum Verschließen der Schutzanlagen unter realistischen Bedingungen trainiert.

Vom Gerätehaus der Feuerwehr Grimma rückten die Kameradinnen und Kameraden am Morgen Richtung Mulde aus. Im Ernstfall müsse die Hochwasserschutzanlage innerhalb kürzester Zeit vollständig geschlossen werden, hieß es im Vorfeld der Übung.

So galt es, unter Zeitdruck die 78 Verschluss-Elemente einzusetzen. Die Bandbreite reicht dabei von kleinen mobilen Elementen bis hin zu tonnenschweren Toren.

Das größte von ihnen misst rund neun Meter in der Breite, vier Meter in der Höhe und wiegt etwa 20 Tonnen!