XXL-Dancefloor, sächsischer Schlagerstar und ein Weltrekord? Leipziger Stadtfest wird spektakulär

Leipzig - Ein Highlight jagt das Nächste in der Messestadt: Kaum sind das WGT und das Conference-League-Finale vorbei, steht in der kommenden Woche schon das 33. Leipziger Stadtfest an. In diesem Jahr setzen die Veranstalter auf einen bunten Mix aus Altbewährtem und frischen Ideen.

So groß und bunt soll das Leipziger Stadtfest auch in diesem Jahr wieder werden. (Archivbild) © Bernd Hochmuth Veranstaltungsmanagement

Vom 5. bis 7. Juni wird in Leipzig gefeiert, was das Zeug hält. "Es ist ein Fest für die Leipziger, die Leute aus der Region und Touristen, ein Fest für die ganze Familie, wo sich jeder wohlfühlen kann", kündigt Volker Bremer, Geschäftsführer der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, an.

Da dürfen natürlich auch die großen Highlights nicht fehlen. Eines davon wird schon seit einigen Wochen vorbereitet.

Im Rahmen des Landesjugendfeuerwehrtags am Samstag plant die Leipziger Feuerwehr einen Weltrekordversuch auf dem Uniriesen. Das Ziel: die höchste Höhenrettung von der Spitze eines Gebäudes mithilfe eines 200 Meter langen Schrägseils.

Bislang wurde ohne Zuschauer geübt, doch TAG24 konnte während der Vorstellung des Stadtfest-Programms in luftiger Höhe schon einmal hinter die Kulissen schauen. Dieser Weltrekordversuch wird auf jeden Fall spektakulär.

Abseits davon gibt es für Sachsens Jugendfeuerwehren zahlreiche Wettbewerbe und Übungen, bei denen sie gegeneinander antreten. Unter anderem müssen vermisste Personen in verrauchter Umgebung oder die Rettung eines Radfahrers, der unter einen Lkw geraten ist, geübt werden.

Am Sonntag schließlich findet im Freizeitpark Belantis die Siegerehrung statt.