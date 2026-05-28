XXL-Dancefloor, sächsischer Schlagerstar und ein Weltrekord? Leipziger Stadtfest wird spektakulär
Leipzig - Ein Highlight jagt das Nächste in der Messestadt: Kaum sind das WGT und das Conference-League-Finale vorbei, steht in der kommenden Woche schon das 33. Leipziger Stadtfest an. In diesem Jahr setzen die Veranstalter auf einen bunten Mix aus Altbewährtem und frischen Ideen.
Vom 5. bis 7. Juni wird in Leipzig gefeiert, was das Zeug hält. "Es ist ein Fest für die Leipziger, die Leute aus der Region und Touristen, ein Fest für die ganze Familie, wo sich jeder wohlfühlen kann", kündigt Volker Bremer, Geschäftsführer der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, an.
Da dürfen natürlich auch die großen Highlights nicht fehlen. Eines davon wird schon seit einigen Wochen vorbereitet.
Im Rahmen des Landesjugendfeuerwehrtags am Samstag plant die Leipziger Feuerwehr einen Weltrekordversuch auf dem Uniriesen. Das Ziel: die höchste Höhenrettung von der Spitze eines Gebäudes mithilfe eines 200 Meter langen Schrägseils.
Bislang wurde ohne Zuschauer geübt, doch TAG24 konnte während der Vorstellung des Stadtfest-Programms in luftiger Höhe schon einmal hinter die Kulissen schauen. Dieser Weltrekordversuch wird auf jeden Fall spektakulär.
Abseits davon gibt es für Sachsens Jugendfeuerwehren zahlreiche Wettbewerbe und Übungen, bei denen sie gegeneinander antreten. Unter anderem müssen vermisste Personen in verrauchter Umgebung oder die Rettung eines Radfahrers, der unter einen Lkw geraten ist, geübt werden.
Am Sonntag schließlich findet im Freizeitpark Belantis die Siegerehrung statt.
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Konzept nach Leipziger Amokfahrt: "Das Stadtfest ist sicher"
Auch das Bühnenprogramm kann sich am Stadtfest-Wochenende sehen lassen. "Das Highlight ist die Mischung", möchte sich Organisator Bernd Hochmuth nicht so recht festlegen, worauf er sich am meisten freut.
Durch die Stadtfest-Eröffnung am Freitag auf dem Markt führen MDR-Reporterin Henriette Fee Grützner (39) und Radiomoderator Roman Knoblauch (57).
Der Radeberger Sommergarten auf dem Augustusplatz soll sich ebenso am Freitag in einen riesigen Dancefloor verwandeln. Die Highlights des Abends: der Leipziger Rapper HeXer (26) und die österreichische DJane Emi Flemming.
Das soll eine "Sommerparty for free" werden, sie kostet keinen Eintritt. Dafür wird auf die Sicherheit großen Wert gelegt, weshalb dieser Bereich des Augustusplatzes eingezäunt und besonders auf gefährliche Gegenstände - darunter auch Glasflaschen - kontrolliert wird.
Nach den Geschehnissen vom 4. Mai, an dem der 33-jährige Jeffrey K. mit seinem Wagen durch die Innenstadt gerast war und zwei Menschen getötet hatte, habe man das Sicherheitskonzept noch einmal mit allen Sicherheitsorganen auf den Prüfstand gestellt.
"Die Botschaft an alle lautet: Das Stadtfest ist sicher. Man kann mit gutem Gewissen hingehen, kann genießen und sich amüsieren", so Hochmuth abschließend.
Musikalische Highlights nicht nur aus Leipzig
Im Ur-Krostitzer-Biergarten auf dem Markt treten unter anderem Acts wie Ex-"Dein Song"-Teilnehmer Levent Geiger (22), Radio-PSR-Moderator Steffen Lukas (56) und sein Plattenbauorchester und die Leipziger Bands "Veloclub" und "Nightfever" auf.
Am Sonntag hingegen kommen Schlagerfans voll auf ihre Kosten, wenn das Dresdner Schlagersternchen Linda Jung (28) und auch "Victoria - Das Helene Fischer Double Nr. 1" das Publikum zum Beben bringen wollen.
Ebenfalls nicht fehlen dürfen die über Sachsens Grenzen hinaus bekannten "Firebirds", die am Sonntag auf der Marktbühne stehen.
Und auch auf dem Burgplatz und auf dem Nikolaikirchhof ist einiges los und jeder wird sicher fündig. Das komplett Programm des Wochenendes findet Ihr unter leipzigerstadtfest.de.
Dort könnt Ihr Euch auch über den "Tag der Organspende" am Samstag informieren, der den Veranstaltern besonders am Herzen liegt. Insgesamt werden rund 300.000 Besucher zum Stadtfest erwartet.
Titelfoto: Bildmontage: Bernd Hochmuth Veranstaltungsmanagement, EHL Media/Erik-Holm Langhof, PR