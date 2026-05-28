XXL-Dancefloor, sächsischer Schlagerstar und ein Weltrekord? Leipziger Stadtfest wird spektakulär

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Ein Highlight jagt das nächste: Kaum sind das WGT und das Conference-League-Finale vorbei, steht in der kommenden Woche schon das 33. Leipziger Stadtfest an.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Ein Highlight jagt das Nächste in der Messestadt: Kaum sind das WGT und das Conference-League-Finale vorbei, steht in der kommenden Woche schon das 33. Leipziger Stadtfest an. In diesem Jahr setzen die Veranstalter auf einen bunten Mix aus Altbewährtem und frischen Ideen.

So groß und bunt soll das Leipziger Stadtfest auch in diesem Jahr wieder werden. (Archivbild)
So groß und bunt soll das Leipziger Stadtfest auch in diesem Jahr wieder werden. (Archivbild)  © Bernd Hochmuth Veranstaltungsmanagement

Vom 5. bis 7. Juni wird in Leipzig gefeiert, was das Zeug hält. "Es ist ein Fest für die Leipziger, die Leute aus der Region und Touristen, ein Fest für die ganze Familie, wo sich jeder wohlfühlen kann", kündigt Volker Bremer, Geschäftsführer der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, an.

Da dürfen natürlich auch die großen Highlights nicht fehlen. Eines davon wird schon seit einigen Wochen vorbereitet.

Im Rahmen des Landesjugendfeuerwehrtags am Samstag plant die Leipziger Feuerwehr einen Weltrekordversuch auf dem Uniriesen. Das Ziel: die höchste Höhenrettung von der Spitze eines Gebäudes mithilfe eines 200 Meter langen Schrägseils.

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Bislang wurde ohne Zuschauer geübt, doch TAG24 konnte während der Vorstellung des Stadtfest-Programms in luftiger Höhe schon einmal hinter die Kulissen schauen. Dieser Weltrekordversuch wird auf jeden Fall spektakulär.

Abseits davon gibt es für Sachsens Jugendfeuerwehren zahlreiche Wettbewerbe und Übungen, bei denen sie gegeneinander antreten. Unter anderem müssen vermisste Personen in verrauchter Umgebung oder die Rettung eines Radfahrers, der unter einen Lkw geraten ist, geübt werden.

Am Sonntag schließlich findet im Freizeitpark Belantis die Siegerehrung statt.

Am Donnerstag wurde nicht einfach nur das Programm vorgestellt. Branddirektor Axel Schuh (v.l.n.r.), Stadtfest-Organisator Bernd Hochmuth, Moderatorin Henriette Fee Grützner und "Leipzig Tourismus und Marketing"-Geschäftsführer Volker Bremer wagten sich mit den Höhenrettern auf den Uniriesen.
Am Donnerstag wurde nicht einfach nur das Programm vorgestellt. Branddirektor Axel Schuh (v.l.n.r.), Stadtfest-Organisator Bernd Hochmuth, Moderatorin Henriette Fee Grützner und "Leipzig Tourismus und Marketing"-Geschäftsführer Volker Bremer wagten sich mit den Höhenrettern auf den Uniriesen.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
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Dort übten die Höhenretter der Feuerwehr für den spektakulären Weltrekordversuch, der am 6. Juni stattfinden soll.
Dort übten die Höhenretter der Feuerwehr für den spektakulären Weltrekordversuch, der am 6. Juni stattfinden soll.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof
Das ganze Team bereitet sich schon seit einigen Wochen darauf vor.
Das ganze Team bereitet sich schon seit einigen Wochen darauf vor.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Konzept nach Leipziger Amokfahrt: "Das Stadtfest ist sicher"

Rapper HeXer (l.) und Singer-Songwriter Levent Geiger treten beim Stadtfest auf.
Rapper HeXer (l.) und Singer-Songwriter Levent Geiger treten beim Stadtfest auf.  © Bildmontage: PR

Auch das Bühnenprogramm kann sich am Stadtfest-Wochenende sehen lassen. "Das Highlight ist die Mischung", möchte sich Organisator Bernd Hochmuth nicht so recht festlegen, worauf er sich am meisten freut.

Durch die Stadtfest-Eröffnung am Freitag auf dem Markt führen MDR-Reporterin Henriette Fee Grützner (39) und Radiomoderator Roman Knoblauch (57).

Der Radeberger Sommergarten auf dem Augustusplatz soll sich ebenso am Freitag in einen riesigen Dancefloor verwandeln. Die Highlights des Abends: der Leipziger Rapper HeXer (26) und die österreichische DJane Emi Flemming.

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Das soll eine "Sommerparty for free" werden, sie kostet keinen Eintritt. Dafür wird auf die Sicherheit großen Wert gelegt, weshalb dieser Bereich des Augustusplatzes eingezäunt und besonders auf gefährliche Gegenstände - darunter auch Glasflaschen - kontrolliert wird.

Nach den Geschehnissen vom 4. Mai, an dem der 33-jährige Jeffrey K. mit seinem Wagen durch die Innenstadt gerast war und zwei Menschen getötet hatte, habe man das Sicherheitskonzept noch einmal mit allen Sicherheitsorganen auf den Prüfstand gestellt.

"Die Botschaft an alle lautet: Das Stadtfest ist sicher. Man kann mit gutem Gewissen hingehen, kann genießen und sich amüsieren", so Hochmuth abschließend.

Wie schon zum Conference-League-Finale wird die Sicherheit auch während des Stadtfestes höchste Priorität haben.
Wie schon zum Conference-League-Finale wird die Sicherheit auch während des Stadtfestes höchste Priorität haben.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Musikalische Highlights nicht nur aus Leipzig

Wie jedes Jahr ist auch die Leipziger Rock-'n'-Roll-Band "The Firebirds" am Start.
Wie jedes Jahr ist auch die Leipziger Rock-'n'-Roll-Band "The Firebirds" am Start.  © PR

Im Ur-Krostitzer-Biergarten auf dem Markt treten unter anderem Acts wie Ex-"Dein Song"-Teilnehmer Levent Geiger (22), Radio-PSR-Moderator Steffen Lukas (56) und sein Plattenbauorchester und die Leipziger Bands "Veloclub" und "Nightfever" auf.

Am Sonntag hingegen kommen Schlagerfans voll auf ihre Kosten, wenn das Dresdner Schlagersternchen Linda Jung (28) und auch "Victoria - Das Helene Fischer Double Nr. 1" das Publikum zum Beben bringen wollen.

Ebenfalls nicht fehlen dürfen die über Sachsens Grenzen hinaus bekannten "Firebirds", die am Sonntag auf der Marktbühne stehen.

Und auch auf dem Burgplatz und auf dem Nikolaikirchhof ist einiges los und jeder wird sicher fündig. Das komplett Programm des Wochenendes findet Ihr unter leipzigerstadtfest.de.

Auch Schlagerfans können sich auf ein entsprechendes Programm freuen. Mit dabei sind unter anderem die Dresdnerin Linda Jung (l.) und das Helene-Fischer-Double Victoria.
Auch Schlagerfans können sich auf ein entsprechendes Programm freuen. Mit dabei sind unter anderem die Dresdnerin Linda Jung (l.) und das Helene-Fischer-Double Victoria.  © Bildmontage: PR

Dort könnt Ihr Euch auch über den "Tag der Organspende" am Samstag informieren, der den Veranstaltern besonders am Herzen liegt. Insgesamt werden rund 300.000 Besucher zum Stadtfest erwartet.

Titelfoto: Bildmontage: Bernd Hochmuth Veranstaltungsmanagement, EHL Media/Erik-Holm Langhof, PR

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