Einkaufs-Engpass in Leipzig-Stötteritz: Supermarkt abgerissen, und nun?

Leipzig - Wann können die Kunden im Leipziger Stadtteil Stötteritz endlich wieder bei "ihrem" Aldi in der Holzhäuser Straße einkaufen gehen? Nach dem Abriss des alten Ladenlokals lässt die Eröffnung des Neubaus dort auf sich warten. TAG24 hakte bei den Verantwortlichen nach.

Bereits im Februar 2023 wurde der Aldi in der Holzhäuser Straße dem Erdboden gleich gemacht. © Anke Brod

Im Februar 2023 hatten Arbeiter mit schwerem Gerät den in die Jahre gekommenen Aldi-Markt in der Holzhäuser Straße dem Erdboden gleichgemacht.



In Folge sollte hier eine moderne Filiale nebst Erweiterung hin. Die Wiedereröffnung war bereits diesen Juni geplant. Doch daraus wurde augenscheinlich nichts: Die Bauarbeiten an Gebäude und Parkplatz sind noch in vollem Gange.

"Wir planen die Eröffnung des neuen Aldi-Marktes derzeit für Oktober", sagte Emily Rosberger von Communications Deutschland für ALDI-Nord jetzt auf TAG24-Anfrage. Die Begründung des Lebensmittel-Discounters liest sich knapp und kurz:

"Leider waren die Tiefbauarbeiten aufwändiger als erwartet, wodurch es zu einer baulichen Verzögerung kam".