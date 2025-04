Ekel-Alarm am Leipziger Völki: Darum ist das Wasserbecken plötzlich grün

Leipzig - Schön ist anders: Wo sich einst das Leipziger Völkerschlachtdenkmal in voller Pracht gespiegelt hat, ist aktuell lediglich eine grüne Pampe zu sehen. Die Rede ist von dem davor angelegten Wasserbecken.

Wo sich eigentlich das Völkerschlachtdenkmal in seiner vollen Pracht spiegeln sollte, ist aktuell nur eine grüne Pampe zu sehen. © Lutz Brose

Analysierend schaut eine Mutter mit ihren beiden Kindern auf eine grüne Brühe hinab, die sich vor dem Völki gebildet hat.

Sie dürften nicht die Einzigen sein, die sich gerade fragen, was genau es damit auf sich hat.

"Zunächst einmal, das Wasserbecken ist nicht verschmutzt", stellt der Völkerschlachtdenkmal-Kurator Steffen Poser auf TAG24-Anfrage klar.

Jährliche Begutachtungen, die letzte ist gerade einmal ein paar Wochen her, sollen dies beweisen.

Im Frühjahr sei es ein ganz natürlicher Prozess, dass sogenannte Fadenalgen an die Wasseroberfläche steigen und dort einen grünen Teppich bilden. "Sieht aber zugegebenermaßen gerade an diesem Ort wirklich nicht gut aus", so Poser weiter.

Warum genau das Wasserbecken so stark von dem Befall betroffen ist? Möglicherweise, weil das zum Auffüllen verwendete Brunnenwasser erhebliche Mengen Nitrate enthält, aus denen sich die Algen ihre Nährstoffe ziehen.



Normalerweise werde für das Befüllen Regenwasser verwendet, doch aufgrund des trockenen Winters habe man dieses Jahr auf die Ausweichlösung zurückgreifen müssen.