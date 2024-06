Dutzende Flüge zu EM-Spielen in Leipzig: Airport vor besondere Herausforderung gestellt

Leipzig - Da kommt was auf uns zu: Der Flughafen Leipzig /Halle rechnet während der am Freitag startenden Fußball-EM mit rund 40 Fan-Flügen.

Um auch in dieser Zeit einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, werden alle Passagiere gebeten, sich rechtzeitig, das heißt mindestens zweieinhalb Stunden vor ihrem Abflug, am Flughafen einzufinden.

Eine besondere Herausforderung ist nach Angaben des Betreibers, dass Leipzig/Halle der einzige der Airports von Gastgeberstädten in Deutschland sein wird, an dem bereits während der Gruppenphase die Sommerferien beginnen.

In Leipzig werden am 18., 21. und 24. Juni Vorrundenspiele stattfinden und am 2. Juli folgt eine Achtelfinalbegegnung. Allein am 21. Juni werden rund 80.000 Fußballfans in der Messestadt erwartet, davon allein rund 40.000 Holländer.