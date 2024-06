80.000 Fans zu Holland-Spiel in Leipzig erwartet: Sind die LVB bereit für die EM?

Leipzig - Die EM steht vor der Tür und schon übernächste Woche werden auch in Leipzig die ersten zwei Vorrundenspiele stattfinden. Spätestens dann werden sich Tausende Fußballfans in der Stadt tummeln, die aber auch von A nach B kommen müssen. TAG24 hat nachgefragt, wie die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) den Menschenmassen Herr werden wollen.

Zur WM 2006 bevölkerten sie Stuttgart, zur EM 2024 werden Zehntausende holländische Fans in Leipzig erwartet. (Archivbild) © Silvio Bürger

Allein 40.000 Holländer und insgesamt 80.000 Menschen werden am 21. Juni laut der Stadt Leipzig in der Messestadt erwartet, wenn Niederlande auf Frankreich trifft – eine mit Spannung erwartete Begegnung auf und neben dem Platz.



Nicht alle Fans werden in die für die EM umbenannte Red Bull Arena passen und sich dementsprechend beim Public Viewing oder in übertragenden Kneipen aufhalten. Und auch die Partien der deutschen Nationalelf werden Tausende in die Innenstadt locken.

Damit alle Leipziger und alle Besucher sicher ans Ziel gelangen, stocken die LVB ihr Angebot an den Spieltagen in Leipzig auf.

"An diesen Tagen wird der 10-Minuten-Takt der entsprechenden Bahnen verstärkt, also bis 21 Uhr verlängert", so LVB-Sprecher Marc Backhaus. Außerdem wird es die drei Sonderlinien 51, 54 und 56 sowie umfangreiche Verstärkerleistungen in der Abreise geben.

Dabei verkehrt die 51 zwischen Möckernscher Markt und Lößnig über die Haltestellen Am Mückenschlösschen und Feuerbachstraße nahe dem Stadion. Durch die Verlängerung nach Lößnig wird so auch der extra für die EM eingerichtete P+R-Parkplatz am Agra-Gelände bedient.

Linie 56 fährt vom Messegelände mit P+R-Parkplatz zum Sportforum Süd, während Linie 54 vom Neuen Rathaus kommend über Wilhelm-Leuschner-Platz und Hauptbahnhof den Waldplatz und das Sportforum Ost ansteuert.