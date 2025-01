Emotionaler Aufruf: Vermeintlicher Müll zerfetzt Hände eines Familienvaters

Leipzig - Roberts Jahr hätte vermutlich nicht schlimmer starten können. Der Familienvater ging am 14. Januar durch den Stötteritzer Güntzpark am Lichtenbergweg in Leipzig, bemerkte dort vermeintlichen Müll auf einer Tischtennisplatte. Die Gegenstände entpuppten sich allerdings als Sprengsatz, der Roberts Hände zu großen Teilen zerfetzte. Nun soll ein Spendenaufruf helfen.