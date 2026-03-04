Energiekrise jetzt schon in Sachsen angekommen: Diesel reißt Zwei-Euro-Marke

Leipzig - Die Folgen des Iran-Krieges spüren am fünften Tag des Konflikts nun auch Autofahrer in Leipzig deutlich anhand von massiv gestiegenen Kraftstoffpreisen. An manchen Tankstellen überschritt der Preis für einen Liter Diesel am Mittwoch die Zwei-Euro-Marke.

Auch in Leipzig stiegen die Spritpreise bis zum Mittwochnachmittag spürbar an, wie hier an der star-Tankstelle auf der Maximilianallee (l.) oder bei der Aral an der Max-Liebermann-Str. © Silvio Bürger

In der morgendlichen Preisspitze um 7.15 Uhr ermittelte der ADAC einen bundesweiten Durchschnittspreis von 2,054 Euro pro Liter Diesel. Im weiteren Verlauf des Vormittags sank er zunächst wieder knapp unter die Zwei-Euro-Marke.

Auch Super (E10) legte unverkennbar zu und kostete am Morgen in der Spitze 1,995 Euro pro Liter. Beide Preise lagen damit deutlich höher als zum gleichen Zeitpunkt am Vortag.

In Leipzig rangierten die Preise bei einer Stichprobe am Nachmittag gegen 13 Uhr für einen Liter Diesel zwischen 1,989 Euro und 2,049 Euro. Für Super (E10) musste man zur selben Zeit zwischen 1,889 Euro und 1,929 Euro auf den Tisch legen.

Die Bundesregierung plant nach den Worten von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (52, CDU) aktuell keine Spritpreisbremse zur Entlastung von Autofahrern vor dem Anstieg der Benzinpreise. "Das steht nicht auf der Agenda", sagte die CDU-Politikerin in München.