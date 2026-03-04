Energiekrise jetzt schon in Sachsen angekommen: Diesel reißt Zwei-Euro-Marke
Leipzig - Die Folgen des Iran-Krieges spüren am fünften Tag des Konflikts nun auch Autofahrer in Leipzig deutlich anhand von massiv gestiegenen Kraftstoffpreisen. An manchen Tankstellen überschritt der Preis für einen Liter Diesel am Mittwoch die Zwei-Euro-Marke.
In der morgendlichen Preisspitze um 7.15 Uhr ermittelte der ADAC einen bundesweiten Durchschnittspreis von 2,054 Euro pro Liter Diesel. Im weiteren Verlauf des Vormittags sank er zunächst wieder knapp unter die Zwei-Euro-Marke.
Auch Super (E10) legte unverkennbar zu und kostete am Morgen in der Spitze 1,995 Euro pro Liter. Beide Preise lagen damit deutlich höher als zum gleichen Zeitpunkt am Vortag.
In Leipzig rangierten die Preise bei einer Stichprobe am Nachmittag gegen 13 Uhr für einen Liter Diesel zwischen 1,989 Euro und 2,049 Euro. Für Super (E10) musste man zur selben Zeit zwischen 1,889 Euro und 1,929 Euro auf den Tisch legen.
Die Bundesregierung plant nach den Worten von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (52, CDU) aktuell keine Spritpreisbremse zur Entlastung von Autofahrern vor dem Anstieg der Benzinpreise. "Das steht nicht auf der Agenda", sagte die CDU-Politikerin in München.
Entspannung nicht in Sicht - ADAC gibt Spartipps
Der ADAC empfiehlt den Autofahrerinnen und Autofahrern, die beim Tanken sparen wollen, unverändert insbesondere den teuren Morgen zu meiden. Gerade aktuell lohne sich zudem der Vergleich von Tankstellen, um möglichst günstige Standorte anzusteuern.
Orientierung bieten können dabei Vergleichsapps wie Benzinpreis-Blitz, Clever-tanken, PACE Drive oder ADAC Drive.
Bereits vor dem Wochenende hatten die Preise vor dem Hintergrund einer möglichen Eskalation im Konflikt mit dem Iran einen neuen Höchststand erreicht.
Mit der anhaltenden Eskalation im Iran-Konflikt ist ein Preisrückgang derweil zunächst nicht zu erwarten, auch wenn US-Präsident Donald Trump (79) am Dienstag angekündigt hatte, den Schiffsverkehr und Ölhandel durch die Straße von Hormus sowie im Roten Meer durch den Einsatz von US-Kriegsschiffen als Begleitschutz zeitnah wieder ermöglichen zu wollen.
Titelfoto: Silvio Bürger