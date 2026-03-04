Leipzig jagt die Bärlauch-Diebe: Darf man jetzt überhaupt noch selbst sammeln?

Leipzig - Seit einigen Jahren werden teilweise große Mengen an Bärlauchknollen aus den Wäldern in und um Leipzig ausgebuddelt und gestohlen. Seit Mitte Februar sind die Diebe wieder unterwegs und die Polizei geht sogar mit einer Reiterstaffel gegen sie vor . Darf man überhaupt noch Bärlauch mitnehmen? TAG24 fasst die Fakten zusammen.

Unter anderem im Leipziger Auwald ist die Polizei mit Reitern im Einsatz. © Tobias Junghannß/dpa

Prinzipiell darf man den gut duftenden Bärlauch für den Eigenbedarf ernten, unabhängig davon, wem der Wald gehört. Das steht so im Sächsischen Waldgesetz.

Die Menge ist auf einen Handstrauß begrenzt.

Auf ihrer Webseite erklärt die Stadt Leipzig aber auch, ab wann man sich strafbar macht.

"Wer größere Mengen (Einkaufsbeutel, Säcke) Bärlauch ernten möchte, muss das Einverständnis des Waldeigentümers und der Naturschutzbehörde einholen", heißt es dort.

Wer mehr als einen Handstrauß mitnimmt, begeht eine Straftat und muss mit einer Geldbuße von bis zu 2500 Euro rechnen. Und das wird durchaus ernst genommen, denn die Polizei hat in diesem Jahr schon einige Diebe auf frischer Tat ertappt und ermittelt gegen sie.