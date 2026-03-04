Leipzig jagt die Bärlauch-Diebe: Darf man jetzt überhaupt noch selbst sammeln?

Leipzig geht aktiv gegen Bärlauch-Diebe vor, denn das ist eine Straftat. TAG24 erklärt, wie viel Bärlauch man sammeln darf, ohne sich strafbar zu machen.

Von Tamina Porada

Leipzig - Seit einigen Jahren werden teilweise große Mengen an Bärlauchknollen aus den Wäldern in und um Leipzig ausgebuddelt und gestohlen. Seit Mitte Februar sind die Diebe wieder unterwegs und die Polizei geht sogar mit einer Reiterstaffel gegen sie vor. Darf man überhaupt noch Bärlauch mitnehmen? TAG24 fasst die Fakten zusammen.

Unter anderem im Leipziger Auwald ist die Polizei mit Reitern im Einsatz.
Unter anderem im Leipziger Auwald ist die Polizei mit Reitern im Einsatz.  © Tobias Junghannß/dpa

Prinzipiell darf man den gut duftenden Bärlauch für den Eigenbedarf ernten, unabhängig davon, wem der Wald gehört. Das steht so im Sächsischen Waldgesetz.

Die Menge ist auf einen Handstrauß begrenzt.

Auf ihrer Webseite erklärt die Stadt Leipzig aber auch, ab wann man sich strafbar macht.

Leipzig: Wie Kaugummi und Silikon: Leimpaste wird zur Todesfalle für Vögel
Leipzig Lokal Wie Kaugummi und Silikon: Leimpaste wird zur Todesfalle für Vögel

"Wer größere Mengen (Einkaufsbeutel, Säcke) Bärlauch ernten möchte, muss das Einverständnis des Waldeigentümers und der Naturschutzbehörde einholen", heißt es dort.

Wer mehr als einen Handstrauß mitnimmt, begeht eine Straftat und muss mit einer Geldbuße von bis zu 2500 Euro rechnen. Und das wird durchaus ernst genommen, denn die Polizei hat in diesem Jahr schon einige Diebe auf frischer Tat ertappt und ermittelt gegen sie.

Für den Eigenbedarf darf man einen Handstrauß ernten.
Für den Eigenbedarf darf man einen Handstrauß ernten.  © Sebastian Willnow/dpa
Deine täglichen News aus Leipzig

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Leipzig & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Es kommt aber nicht nur auf die Menge an, die man mitnimmt, sondern vor allem auch auf den Ort. In Naturschutzgebieten oder Flächennaturdenkmalen dürfen prinzipiell gar kein Bärlauch und auch keine anderen Pflanzen oder Pflanzenteile gesammelt werden.

"In Leipzig gibt es auf einer Größe von insgesamt rund 400 Hektar vier Naturschutzgebiete", so die Stadt. Diese liegen alle im beliebten Leipziger Auwald. Eine Übersicht über die Flächen findet Ihr unter www.leipzig.de/naturschutz.

Titelfoto: Bildmontage: Tobias Junghannß/dpa; Sebastian Willnow/dpa

Mehr zum Thema Leipzig Lokal: