Eröffnung bereits in drei Wochen: Taucha bekommt einen neuen Edeka!

Taucha - Am 3. August soll in der Tauchaer Gartenstadt ( Nordsachsen ) ein neuer EDEKA-Markt eröffnen.

In Taucha entsteht ein neuer Edeka. (Symbolbild) © Gregor Fischer/dpa

Vor ungefähr zwei Jahren kaufte die Schröder Holding GmbH aus Zeitz das 6650 qm große Teilgrundstück auf dem Gelände in der Eilenburger Straße 86, nun laufen bereits die letzten Vorbereitungen.

Wie am Montag mitgeteilt wurde, werden momentan vor allem noch die Regale montiert. Zudem trudeln nach und nach die ersten Waren ein, sodass zur Eröffnung bereits rund 30.000 Artikel zum Verkauf stehen können.

Handwerker richten zudem aktuell die Lager- und Büroflächen her und installieren moderne Sicherheitstechniken für das 1700 Quadratmeter große Center.

Was bereits im Voraus besonders hervorgehoben wurde ist die große Auswahl an vegetarischen, veganen und Bio-Produkten, die in Taucha angeboten werden soll.

Marktbetreiber Thomas Potrzebski legt demnach viel Wert auf Regionalität. So können einerseits Arbeitsplätze in der Region gesichert, andererseits aber auch aktive Beiträge zum Klimaschutz geleistet werden: "Dies durch besonders kurze Lieferwege und rund 50 Lieferanten im näheren Umkreis."

Im Vorkassenbereich dürfen sich die zukünftigen Kundinnen und Kunden zudem auf "Veit's Backparadies" freuen.