Silvesternacht in Leipzig: Polizei mit Böllern und Farbe beworfen

Leipzig - Silvesternacht in Leipzig und wieder einmal wurde nicht nur Feuerwerk in der Messestadt angezündet. Vorfälle gab es dabei nicht nur im für Ausschreitungen bekannten Connewitz.

Laut und mit jeder Menge Pyrotechnik ist Leipzig in der vergangenen Nacht ins neue Jahr gestartet. Auf dem Augustusplatz hatten sich laut Polizei rund 3500 Menschen versammelt, um sich gemeinsam das Feuerwerk anzuschauen. © Silvio Bürger

So brannte es unter anderem auch auf der Eisenbahnstraße im Osten, wie TAG24-Fotografen berichteten. Zudem war die Polizei in der Innenstadt gefordert. Sprecher Tom Erik Richter zufolge hatten sich dort etwa 3500 Menschen versammelt, um sich gemeinsam das Feuerwerk anzuschauen.

Auf der Stuttgarter Allee im Stadtteil Grünau sollen Einsatzkräfte aus einer Gruppierung heraus beworfen worden sein. "Die Personen wurden später von den Beamten kontrolliert und ihre Identitäten festgestellt", so Richter.

Im Süden der Messestadt wurde Silvester traditionsgemäß am Connewitzer Kreuz eingeleitet. Ab 0 Uhr wurde dort einiges an Feuerwerk gezündet, später sollen vereinzelte Böller auch in Richtung der Polizei geflogen sein.

Laut TAG24-Fotografen wurden Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei unter anderem vor dem Polizeistandort Wiedebachpassage mit Farbe und Pyrotechnik angegriffen.