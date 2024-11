Es weihnachtet sehr: Vier Tonnen schwerer Christbaum am Markt aufgestellt!

Leipzig - Jetzt wird die Vorweihnachtszeit in Leipzig offiziell eingeläutet – der traditionelle Baum wurde am Donnerstagmorgen auf dem Marktplatz aufgestellt.

Mit schwerem Gerät rückte man an, um Leipzigs Weihnachtsbaum aufzustellen. © 7aktuell.de/Eric Pannier

Rund 20 Meter hoch ist die 60 Jahre alte Fichte, die am Eingang zum Weihnachtsmarkt in den Himmel ragen wird.

Wie jedes Jahr haben sich so manche Passanten das Schauspiel in der Innenstadt nicht entgehen lassen, als der rund vier Tonnen schwere Nadelbaum am Donnerstag gegen 8.30 Uhr angeliefert und aufgestellt worden ist.

Der Leipziger Weihnachtsbaum stammt dieses Jahr wieder aus dem Vogtland. Das ist fast schon Tradition – nur im vergangenen Jahr hatte man auf eine Douglasie aus Torgau gesetzt.

In voller Montur leuchten wird er erst ab Freitag, wenn er mit 3000 LED-Lichtern und Hunderten goldenen und roten Kugeln dekoriert wird. Danach startet schließlich auch der Aufbau des restlichen Weihnachtsmarktes, der schon in knapp drei Wochen am 26. November eröffnen wird.