Mit besonderem Mittelteil: Leipzig bekommt Europas längste Rolltreppe

Leipzig - Im City-Tunnel in der Leipziger Innenstadt wird 2026 aufgerüstet. Die Deutsche Bahn wechselt unter anderem mehrere Rolltreppen und Aufzüge und schließt damit die weitreichenden Erneuerungen in dem viel benutzten Tunnel ab.

Zahlreiche Züge verkehren täglich durch den City-Tunnel. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Die Station Wilhelm-Leuschner-Platz bekommt Europas längste Rolltreppe. Das teilte die Deutsche Bahn über ihr BauInfoPortal mit.

Aktuell bringen acht Rolltreppen die Menschen entweder in die Innenstadt oder zu den Gleisen der S-Bahnen. Im kommenden Jahr werden daraus nur noch vier Rolltreppen.

Jeweils zwei Rolltreppen sind momentan noch mit einem Mittelpodest verbunden, wo man einige Schritte laufen muss, um zur nächsten Treppe zu gelangen.

Die neue Variante sieht ein fahrbares Mittelpodest vor, bei dem die Stufen abflachen und die Menschen einfach weiter rollen, bevor es wieder bergauf oder bergab geht. Dabei werden 20 Höhenmeter überwunden, was die Station auch zur tiefsten im City-Tunnel macht.