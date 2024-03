Fahrradstaffel sucht Bärlauch-Diebe in Leipziger Wäldern

"Vom Wegesrand sieht man das Chaos nicht, das sie hier zurücklassen", sagt die Polizistin. "Sie verpflegen und entladen sich hier im Wald." Somit liefert sie zudem eine Erklärung, weswegen neben leeren Müsliriegel-Verpackungen auch Feuchttücher in den Sträuchern hängen.

Vom Fahrrad abgestiegen, gehen die Polizisten Trampelpfaden und Tupperdosen nach. Im blickdichten Wald ist es schwierig, die Diebe zu erkennen. In diesem Jahr habe die Fahrradstaffel bislang in vier Fällen mutmaßliche Täter erwischt.

"Vom Wegesrand sieht man die Personen nicht. Sie sind tief im Wald unterwegs, was untypisch ist für Touristen", sagt die Polizistin. Weitere Indizien für Bärlauch-Sammler, die sich außerhalb des gesetzlichen Rahmens bewegen: schmutzige Klamotten, schlammiges Schuhwerk, volle Beutel.

"Offiziell ist eine kleine Tüte schon zu viel", sagt eine Polizistin der Staffel, die ihren Namen nicht öffentlich machen möchte. Bewegt man sich in Naturschutzgebieten, ist sogar ein gepflücktes Blatt bereits eines zu viel.

Zwischen 800 und 1000 Kilo Bärlauch klauten Diebe laut Polizei im vorigen Jahr aus den Leipziger Wäldern. Für das Sammeln der Pflanze herrschen in Sachsen jedoch strenge Regeln.

Das Sammeln des beliebten Küchenkrautes für den Eigenbedarf ist nur in "handstraußgroßer" Menge gestattet © Sebastian Willnow/dpa

Polizeisprecher Chris Graupner beschreibt die Arbeitsweise der Täter: "Die Leute werden gesammelt und gezielt an bestimmte Plätze gefahren, sodass sie dort ihre Arbeit verrichten." Die großen Mengen Bärlauch würden später mit Anhängern und Transportern abgeholt.

All das sei jedoch kein Diebstahl – jedenfalls nicht im strafrechtlichen Sinne. Da es sich um Wildpflanzen handele, also um kein direktes Eigentum, lägen hier Ordnungswidrigkeiten vor, erklärt Graupner. "Das kann Geldbußen von bis zu 2500 Euro oder in besonders schweren Fällen sogar bis zu 10.000 Euro nach sich ziehen."

Erwischt ein Sammler dann noch eine geschützte Pflanze wie den Märzenbecher, befände man sich schnell im Bereich einer Umweltstraftat – ein Fall für den Staatsanwalt.

Bei den mutmaßlichen Tätern handele es sich häufig um Russen und um Tschetschenen, teilte die Polizei mit. "Wir wissen auch, dass die Mengen von über 100 Kilogramm verwendet werden, um sie anschließend zu versenden und Geschäft damit zu betreiben", sagt Graupner. Der gastronomische Bereich liege nahe.