Fanflut in Leipzig! Engländer und Spanier übernehmen die Stadt, Marsch zum Stadion

Leipzig - Ausnahmezustand in Leipzig ! Vor dem Finale der Conference League (21 Uhr/RTL Nitro) in der eigens dafür umbenannten Red Bull Arena, dem "Leipzig Stadium" streifen zehntausende Fans der beiden Endspiel-Teams Crystal Palace und Rayo Vallecano durch die Stadt.

Das Barfußgäßchen am Leipziger Markt ist fest in englischer Hand. Hier ist kaum ein Durchkommen. © Christian Grube

War es am Dienstag leider nicht nur friedlich geblieben, steht der Mittwoch bislang ausschließlich im Zeichen der Vorfreude auf die Partie.

An vielen Orten in Leipzig flossen schon früh am Tag zahlreiche Getränke. Auf den Freisitzen der Restaurants "Leo's Brasserie" und "Dhillons" in der Reichsstraße sind keine Spuren der Ausschreitungen mehr zu sehen. Viel mehr wird gesungen, gelacht und teilweise auch schon getanzt.

Beide Fanlager sind aber im Kern sowieso getrennt. Zahlreiche Rayo-Anhänger haben sich bereits Mittags am Richard-Wagner-Platz zusammengefunden, von wo aus um 18 Uhr ein Marsch Richtung Stadion gestartet wurde.

Die Engländer hingegen planten eigentlich keinen offiziellen Fanmarsch. Letztendlich begaben sich aber auch die Palace-Anhänger gegen 18 Uhr gemeinsam auf den Weg.

Die offiziellen Fanzonen der Engländer befinden sich am Wilhelm-Leuschner-Platz und auf dem Marktplatz. Unter anderem das Barfußgäßchen ist überschwemmt von Palace-Anhängern.

Das wird wohl auch den ganzen Abend so bleiben. Laut Behördenangaben soll es um die 1000 Engländer geben, die kein Ticket für das Spiel ergattern konnten und deshalb die Partie irgendwo in der Stadt verfolgen werden. Auf dem Markt wird es ein Public Viewing geben.