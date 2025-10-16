Hausbesetzung im Leipziger Osten: Polizei räumt "Eineck" und stellt Anzeigen

Leipzig - In Leipzig wurde am Mittwoch erneut ein Haus besetzt.

In der Einertstraße wurde am Mittwoch ein Haus besetzt. © EHL Media

Wie die Initiative "Leipzig Besetzen" auf ihrer Website mitteilte, konzentrierte sich die Aktion diesmal auf das Gebäude "Eineck" im Leipziger Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld.

An die Fassade wurden mehrere Banner, unter anderen mit Aufschriften wie "Besetzt" und "Free Maja", gehängt. Auch vor dem Haus versammelten sich laut Polizei in der Spitze circa 100 Unterstützer, die eine Spontandemonstration unter dem Motto "Solidarität mit dem Eineck" anmeldeten.

Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, wurde das Haus gegen 20.30 Uhr geräumt. Dafür waren wohl mehrere Versuche nötig. Einsatzkräfte aus Sachsen-Anhalt und Chemnitz unterstützten die Räumung.

Im Haus trafen die Einsatzkräfte vier Personen, zwei Männer und zwei Frauen, zwischen 22 und 27 Jahren an. Nach der Identitätsfeststellung durften sie wieder gehen. Es wurden Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs gestellt. Das Gebäude wurde nach der Räumung durch einen Schlüsseldienst verschlossen.

Während des Einsatzes und der Versammlung wurde laut Polizei Pyrotechnik gezündet, jedoch nicht gegen die Beamten eingesetzt.