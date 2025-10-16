Nach jahrelanger Bauzeit: Neuer ALDI auf Prager Straße sorgt für ordentlich Andrang
Von Anke Brod
Leipzig - Es war ein freudiger Tag für Kunden, Belegschaft und Bauleute: Am Donnerstag feierte ALDI Mitte an der Prager Straße/Ecke Johannisallee gebührend seine Neueröffnung. TAG24 war für Euch dabei.
"Ich freue mich, dass ich den schönen neuen Markt als Filialleiterin führen darf", sagte Sarah Opitz (32) als "Chefin vor Ort" im TAG24-Gespräch. Im Namen ihres zwölfköpfigen Teams ergänzte sie: "Wir wünschen uns, dass das Umfeld den Laden genauso lieben wird wie wir selber!"
Bauleiter Christian Heinz (54) und dessen Kollege Torsten Wien (60) zeigten sich ebenfalls hochzufrieden: "Wir sind froh, dass der ALDI an diesem Standort nach mehreren Jahren an Bauzeit termingerecht fertig wurde!" Das Objekt bereichere den Stadtteil.
"Der Fokus der neuen Märkte liegt vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre", betonte Marco Krahl, Leiter Immobilien und Expansion von der ALDI Regionalgesellschaft Beucha. Die Verkaufsfläche von rund 1000 Quadratmetern biete entsprechend breite Gänge.
Mit Betreten der neuen Filiale an der Prager Straße 30 c stoßen die Kunden direkt auf 120 Obst- und Gemüseartikel.
Auch ein Convenience-Regal mit verzehrfertigen Produkten ist am Eingang zu finden. Die Backwarenauslage lockt ihrerseits mit rund 40 Erzeugnissen.
ALDI Nord kooperiert in dieser Filiale im Übrigen mit der regionalen Handwerksbäckerei Wendl.
Platz für Autos und Fahrräder
Pro Markt bietet ALDI Nord rund 1860 Produkte aus 18 Warengruppen an.
Hinzu kommen bis zu dreimal wöchentlich Aktionen. Die ALDI Eigenmarken bilden mit gut 87 Prozent des Gesamtsortiments das Herzstück.
Die neue Filiale nahe dem Ostplatz ist auch energetisch auf dem neuesten Stand: Eine Wärmerückgewinnungsanlage der Kühlmöbel könne den Marktraum je nach Jahreszeit kühlen oder beheizen, heißt es in einer Pressemitteilung.
Auf motorisierte Kunden warten im integrierten Parkhaus außerdem 30 extrabreite Stellplätze. So können dort Menschen mit körperlicher Behinderung oder Eltern mit Kindern komfortabel ein- und aussteigen. Fahrradstellplätze gibt es in Marktnähe ebenfalls.
Am übrigen Gebäudekomplex wird indes noch kräftig gewerkelt: Wie TAG24 vor Ort von der Bauleitung erfuhr, entstehen hier Gastronomie, Büros, 49 Wohneinheiten und ein Indoor-Spielplatz.
Titelfoto: Montage: Anke Brod