Nach jahrelanger Bauzeit: Neuer ALDI auf Prager Straße sorgt für ordentlich Andrang

Leipzig - Es war ein freudiger Tag für Kunden, Belegschaft und Bauleute: Am Donnerstag feierte ALDI Mitte an der Prager Straße/Ecke Johannisallee gebührend seine Neueröffnung. TAG24 war für Euch dabei.

Filialleiterin Sarah Opitz (32) und Regional-Verkaufsleiter Kevin Schmalenströer (29) in der neuen ALDI-Filiale. © Anke Brod

"Ich freue mich, dass ich den schönen neuen Markt als Filialleiterin führen darf", sagte Sarah Opitz (32) als "Chefin vor Ort" im TAG24-Gespräch. Im Namen ihres zwölfköpfigen Teams ergänzte sie: "Wir wünschen uns, dass das Umfeld den Laden genauso lieben wird wie wir selber!"

Bauleiter Christian Heinz (54) und dessen Kollege Torsten Wien (60) zeigten sich ebenfalls hochzufrieden: "Wir sind froh, dass der ALDI an diesem Standort nach mehreren Jahren an Bauzeit termingerecht fertig wurde!" Das Objekt bereichere den Stadtteil.

"Der Fokus der neuen Märkte liegt vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre", betonte Marco Krahl, Leiter Immobilien und Expansion von der ALDI Regionalgesellschaft Beucha. Die Verkaufsfläche von rund 1000 Quadratmetern biete entsprechend breite Gänge.



Mit Betreten der neuen Filiale an der Prager Straße 30 c stoßen die Kunden direkt auf 120 Obst- und Gemüseartikel.

Auch ein Convenience-Regal mit verzehrfertigen Produkten ist am Eingang zu finden. Die Backwarenauslage lockt ihrerseits mit rund 40 Erzeugnissen.

ALDI Nord kooperiert in dieser Filiale im Übrigen mit der regionalen Handwerksbäckerei Wendl.