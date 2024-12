Feuerwerk und Party an Silvester: Das müsst Ihr beachten - sonst wird's teuer

Um die Beseitigung seines Mülls sollte man sich an Silvester selbst kümmern. © Heiko Rebsch/dpa

"Wir rufen die Leipzigerinnen und Leipziger sowie die Gäste der Stadt dazu auf, Feuerwerkskörper, Sektflaschen und alle anderen Abfälle mitzunehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen", so der Appell von Thomas Kretzschmar von der Stadtreinigung.

Abgebrannte Raketen, Böller und Wunderkerzen solle man - komplett abgebrannt und ohne Glutreste! - im Restmüll entsorgen, Wein- und Bierflaschen hingegen natürlich in den entsprechenden Containern.

Um der Verwüstung in der Innenstadt etwas vorzubeugen, werden auf dem Augustusplatz an der Oper sowie am Gewandhaus zusätzliche Glascontainer bereitgestellt.

Gemäß dem sogenannten Verursacherprinzip ist somit jede Person dazu aufgerufen, eigene Verschmutzungen unverzüglich zu beseitigen. Muss die Stadtreinigung das stattdessen übernehmen, fallen nicht nur Reinigungskosten, sondern unter Umständen auch Bußgelder von bis zu 100.000 Euro an.

Dieses Prinzip kann besonders für Grundstückseigentümer nervig sein: Kann der Müll-Verursacher nämlich nicht ausfindig gemacht werden, müssen die Eigentümer des betreffenden Areals die Reinigung übernehmen. Der Eigenbetrieb ist nur für öffentliche Wege und Orte zuständig.