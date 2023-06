Open-Air-Saison startet: Diese Film-Highlights haben die Filmnächte Leipzig in petto!

Vom 12. Juli bis 20. August können Besucher wieder zahlreiche Film-Highlights auf der Galopprennbahn Scheibenholz anschauen. © Filmnächte / René Krüger

An insgesamt 40 Tagen bis zum 20. August können die Besucher in bester Open-Air-Manier eine bunte Mischung aus Blockbustern, Arthouse und deutschen Produktionen erleben.

"Wir haben uns die Auswahl der Filme für unser Programm in diesem Jahr nicht leicht gemacht", sagte Geschäftsführer Matthias Pfitzner. "Viele Sichtungsstunden liegen hinter uns, denn das Angebot an Neuerscheinungen war groß." Doch nun steht das Programm.

So kommen die Besucher etwa gleich bei der Eröffnung am 12. Juli in den Genuss des Oscar-prämierten Meisterwerkes "Everything Everywhere All At Once", danach folgen Hollywood-Hits wie "John Wick: Kapitel 4", "Fast & Furious 10", "Guardians of the Galaxy Vol. 3" oder "Avatar: The Way of Water".

Für Liebhaber anspruchsvollerer Streifen haben die Filmnächte Werke wie "Triangle of Sadness", "Tár", "She Said" oder "The Whale" im Gepäck.

Und auch Comedy-Fans werden mit deutschen wie auch internationalen Filmen auf ihre Kosten kommen: So feiert die neunte Eberhofer-Krimi-Verfilmung "Rehragout-Rendezvous" am 11. August Premiere bei den Filmnächten.

Ein weiteres Highlight: Am 8. August wird für die Aufführung von Felix Lobrechts (34) "Sonne und Beton" sogar das Filmteam in Leipzig anwesend sein.