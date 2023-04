Besucher-Million geknackt: Felix Lobrecht gerührt über Erfolg von "Sonne und Beton"

Berlin - "Sonne und Beton" ist an den Kinokassen ein voller Erfolg: Gerade knackte die Bestsellerverfilmung nach dem Roman von Felix Lobrecht (34) die Besucher-Million! Der Comedian bedankte sich mit einem emotionalen Statement bei den Fans.

"Sonne und Beton", der den tristen Alltag einiger Jugendlicher in der Gropiusstadt zwischen Drogen und Gewalt schildert, erzählt auch die Geschichte des jungen Felix Lobrecht. Entsprechend emotional zeigte sich der Autor angesichts des Erfolgs des Films, der inzwischen schon eine Million Menschen in die Kinos gelockt hat.

Die Erfolgsgeschichte von Felix Lobrecht ist beachtlich: Aufgewachsen in den rauen Straßen der Neuköllner Gropiusstadt machte er sich zunächst als Poetry-Slammer, später als Comedian einen Namen. Heute ist der 34-Jährige zudem Bestseller-Autor, besitzt ein eigenes Mode-Label und moderiert mit seinem Buddy Tommi Schmitt (34) mit "Gemischtes Hack" einen der erfolgreichsten deutschen Podcasts.

Die meisten der jungen Darsteller in "Sonne und Beton" stammen selbst aus Neukölln und sind keine professionellen Schauspieler. © -/Constantin Film/dpa

Dass so ein authentischer Film auch bei den Zuschauern ankommt, berührt den Podcaster. "Ich hab mich als Jugendlicher oft gefühlt, als ob Deutschland uns vergessen hat - keiner hat uns 'ne faire Chance gegeben. Uns wurden eher Steine in den Weg gelegt. Der Film zeigt mir, was da krasses bei rauskommt, wenn man uns zumindest einfach machen lässt", heißt es weiter.



Ein bisschen Angeberei kann Felix - ganz Neuköllner - dann doch nicht lassen. "Wir sind die Kids aus der U7 und wir haben das deutsche Filmbizzness auf links gedreht", schreibt der Berliner stolz.

Es sei ihm gegönnt: Schließlich war Felix Lobrecht der Erfolg nicht gerade in die Wiege gelegt.

Nach dem Trubel der vergangenen Monate will es Felix Lobrecht demnächst etwas ruhiger angehen lassen: In einer Episode des "Gemischtes Hack"-Podcasts kündigte der Buchautor kürzlich an, eine längere Pause einlegen zu wollen.