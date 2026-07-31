31.07.2026 18:21 Nach dem Kulki jetzt auch der Cossi: An Leipzigs schönen Seen stapelt sich zunehmend der Müll!

Mit der steigenden Besucherzahl nimmt leider auch das Müllaufkommen an Cossi, Kulki und Co. zu. Die Bewirtschaftung wird zunehmend zur Herausforderung.

Von Eric Mittmann

Leipzig/Markkleeberg/Markranstädt - Die schönen Seen rund um Leipzig gehören zu DEN Aushängeschildern der Region, locken an heißen Tagen Zehntausende an ihre Strände. Doch mit der steigenden Besucherzahl nimmt leider auch das Müllaufkommen an Cossi, Kulki und Co. immer mehr zu. Die Bewirtschaftung wird zunehmend zur Herausforderung.

Der Cospudener See ist wahrscheinlich DAS Aushängeschild der Seenlandschaft rund um Leipzig. © Alexander Bischoff "Leider hat mich das schockiert, wie unsere Badegäste unseren See, der eigentlich sehr sauber sein soll, hinterlassen haben", hatte Markranstädts Bürgermeisterin Nadine Stitterich nach dem Hitze-Wochenende Ende Juni in einem Instagram-Video erklärt. Zahlreiche Müllberge hatten sich damals rund um den Kulkwitzer See aufgetan. "Die Beseitigung dieser Müllberge können wir als Kommune nicht allein bewältigen", mahnte die Bürgermeisterin damals. Was sich vor einem Monat am Kulki ereignete, zeigte sich am Freitagmorgen auch am Cospudener See: Mülltonnen, die so überfüllt waren, dass der Unrat bereits aus ihnen herausquoll, um sie abgelegt oder verteilt war. Leipzig Lokal Kaum eröffnet, schon dreimal bestohlen: Dieser Imbiss am Cossi überrascht mit besonderem Konzept "Das hohe Müllaufkommen, aber auch Schäden und Vandalismus sind leider seit vielen Jahren Begleiterscheinung der saisonal intensiven Nutzung der Flächen", erklärte Bernd Walther, Prokurist der Entwicklungsgesellschaft für Gewerbe und Wohnen (EGW) in Markkleeberg, gegenüber TAG24.

Etwa 100 Müllbehälter pro Tour geleert

Leider ist das hohe Müllaufkommen auch hier zu einer Begleiterscheinung der intensiven Nutzung geworden. © Alexander Bischoff Die EGW bewirtschaftet im Auftrag der Stadt Markkleeberg das Ostufer des Cospudener Sees sowie das Erholungsgebiet Markkleeberger See in Gänze. Allein an den vergangenen Hochsommertagen hätten die Mitarbeiter des Unternehmens jeweils bis zu 17 Kubikmeter Müll beseitigen müssen - lediglich auf den Flächen am Cossi. Die Müllbeseitigung beginne dabei täglich um 7 Uhr. "Um es deutlich zu machen: Trotz täglicher Reinigungseinsätze sind unsere Kollegen an solchen Tagen bis zum Mittag nur mit dem Thema Müll beschäftigt." Leipzig Lokal Urlaubsfeeling mitten in der City: Hier lässt sich der Sommer aushalten Etwa 100 Müllbehälter würden auf den Touren der EGW in Summe angefahren. Darüber hinaus kümmern sich die Mitarbeiter um die Reinigung von WC-Anlagen, Beseitigung von Schäden, technischen Störungen und Einbrüche.

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Trotz eingesetzter Kräfte kann hinterlassener Müll nicht immer sofort beseitigt werden