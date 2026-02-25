Leipziger Frühjahrsputz steht vor der Tür: In diesem Park fällt diesmal der Startschuss
Leipzig - Der diesjährige Leipziger Frühjahrsputz startet im Leipziger Osten im Stadtteilpark Rabet.
Nach Angaben der Stadtverwaltung beginnt die Aktion unter dem Motto "Leipzig putzt sich raus" am 16. und soll bis zum 29. März andauern.
Leipzigs Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (51, Linke) wird um 13 Uhr den Startschuss geben, ab 15 Uhr wird dann gemeinsam sowohl im Rabet als auch im angrenzenden Teil der Eisenbahnstraße angepackt.
Den Stadtteilpark im Osten der Messestadt habe man dabei ganz bewusst als Auftakt-Location ausgesucht, so Rosenthal: "Straßen und grüne Parkanlagen liegen hier dicht beieinander und sind damit Orte, an denen sich Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven und Bedürfnissen begegnen und in Austausch kommen können."
Um das Abfallsammeln vor Ort zu erleichtern, wird der Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig am Offenen Freizeittreff "Rabet" kostenlose Abfallsäcke und Handschuhe bereitstellen. Die gefüllten Beutel können dann entweder an ausgewiesenen Abgabestellen abgelegt oder online gemeldet werden.
Wer sich nach der Auftaktveranstaltung im restlichen Leipziger Stadtgebiet am diesjährigen Frühjahrsputz beteiligen will, kann sich hier über Angebote informieren. Bereits jetzt haben sich nach Angaben der Stadt 40 Initiativen mit insgesamt rund 1340 Teilnehmerinnen und Teilnehmern angemeldet.
Titelfoto: Anke Brod