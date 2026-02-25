Leipziger Frühjahrsputz steht vor der Tür: In diesem Park fällt diesmal der Startschuss

Der Leipziger Frühjahrsputz beginnt diesmal im Stadtteilpark Rabet. © Anke Brod

Nach Angaben der Stadtverwaltung beginnt die Aktion unter dem Motto "Leipzig putzt sich raus" am 16. und soll bis zum 29. März andauern.

Leipzigs Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (51, Linke) wird um 13 Uhr den Startschuss geben, ab 15 Uhr wird dann gemeinsam sowohl im Rabet als auch im angrenzenden Teil der Eisenbahnstraße angepackt.

Den Stadtteilpark im Osten der Messestadt habe man dabei ganz bewusst als Auftakt-Location ausgesucht, so Rosenthal: "Straßen und grüne Parkanlagen liegen hier dicht beieinander und sind damit Orte, an denen sich Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven und Bedürfnissen begegnen und in Austausch kommen können."



Um das Abfallsammeln vor Ort zu erleichtern, wird der Eigenbetrieb Stadtreinigung Leipzig am Offenen Freizeittreff "Rabet" kostenlose Abfallsäcke und Handschuhe bereitstellen. Die gefüllten Beutel können dann entweder an ausgewiesenen Abgabestellen abgelegt oder online gemeldet werden.