Leipzig wollte Höffner nicht - Jetzt Neueröffnung in Taucha

Taucha - Wenn ein Big-Boss in die Provinz kommt, muss es etwas Großes sein. Am morgigen Donnerstag öffnen sich wieder die Türen von Tauchas Möbelhaus an der Leipziger Straße. Dort hatte sich Möbel Kraft Ende August 2025 verabschiedet. Nun hat Höffner, gehört wie Kraft zur Krieger-Gruppe, das Zepter in der Hand.

Am morgigen Donnerstag öffnet das Möbelhaus um 9 Uhr seine Tore. © Lutz Brose

In Taucha wurden aber nicht nur die Firmenschilder ausgetauscht, sondern kräftig investiert. In das Einrichtungshaus wurden allein für die Umbauarbeiten 25 Millionen Euro gesteckt.

Die Hauptfassade wurde aufgebrochen und zum größten Schaufenster Nordsachsen gemacht, der Parkplatz wurde fast halbiert und begrünt.

Ab morgen erwarten 100 Mitarbeiter und rund 100.000 Produkte auf 30.000 Quadratmeter Verkaufsfläche die Besucher. Allerdings müssen diese auf das beliebte Restaurant "Kochmütze" verzichten. Stattdessen werden im Erdgeschoss kleine Speisen und Getränke angeboten.

Kurt Krieger (77), der Höffner 1967 kaufte, versprach aber, dass er mit zwei Anbietern im Gespräch ist, um ein Restaurant auf dem Kundenparkplatz zu errichten.