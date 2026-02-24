Immer mehr Schlaglöcher durch harten Winter: Kann Leipzig alle Schäden beheben?

Leipzig - Erst am Montag war der Dittrichring ihretwegen gesperrt , doch es ist längst nicht die einzige Strecke, die betroffen ist: Der aktuelle Winter scheint besonders viele Schlaglöcher auf Leipzigs Straßen aufbrechen zu lassen. Was sind die Gründe? Wie hoch sind bislang die Schäden? Und wie steht es um die Ausbesserung? TAG24 hat nachgefragt.

Auf immer mehr Straßen Leipzigs tun sich aktuell Schlaglöcher auf. Auch die Stadt spricht bereits von einer "überdurchschnittlichen Schadensbilanz" verglichen mit den Wintern der letzten drei Jahre. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Zwar konnte eine abschließende Bestandsaufnahme der Schäden noch nicht erfolgen, da die Winterperiode noch vorherrscht. Das Mobilitäts- und Tiefbauamt (MTA) der Stadt Leipzig geht dennoch bereits von einer "überdurchschnittlichen Schadensbilanz" verglichen mit den Wintern der letzten drei Jahre aus.

Während Schnee, vor allem aber Frost und Eis aktuell immer wieder auftreten, seien die Winter 2023-25 vergleichsweise mild gewesen. Bereits jetzt habe die Stadt Winterschäden im gesamten Stadtgebiet erfasst. "Betroffen sind überwiegend Straßen mit Asphaltdecke, deren konstruktiver Aufbau überaltert und deren Fahrbahndecke verschlissen ist", hieß es.

Demnach unterliegen unsere Asphaltstraßen einer Alterung und sind aufgrund ihrer Bausubstanz anfälliger für Frostschäden. Die Hauptursache seien dabei sogenannte Frost-Tau-Wechsel, wie sie in den vergangenen Wochen immer wieder auftreten.

"Insbesondere die Deckschicht einer Asphaltstraße ist eine Verschleißschicht. Ist die Verschleißgrenze überschritten, können Risse beziehungsweise kleinere Ausbrüche entstehen." Durch die Öffnungen könne Feuchtigkeit in die Straßenkonstruktion eindringen und gefrieren. "Durch die Ausdehnung des gefrierenden Wassers kann es zu Abplatzungen bzw. zum regelrechten Aufbruch der Fahrbahn kommen."