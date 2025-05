Für 100.000 Euro: Leipziger Ring bekommt weitere grüne Fahrradspur

Die grünen Radwege sollen Radfahrer sichtbarer machen und sich optisch von den anderen Fahrspuren abheben. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Sie schlängeln sich schon über mehrere Teile des Leipziger Ringes: die grünen Radfahrstreifen. Ab Mitte der kommenden Woche sollen weitere 170 Meter folgen, wie die Stadt Leipzig mitteilte.

Konkret geht es um den Bereich vom Augustusplatz auf der inneren Ringfahrbahn entlang des Gewandhauses bis zum Anschluss an die Lenné-Anlage.

Radfahrer, die aus Richtung Hauptbahnhof oder Johannisplatz kommen, können dann direkt östlich am Gewandhaus vorbeifahren. Aktuell wählen viele von ihnen den Weg vom Augustusplatz, vorbei an der Moritzbastei in die Schillerstraße.

Dieser Bereich sorgte in der Vergangenheit vor allem zwischen Fußgängern und Radfahrern immer wieder für Konflikte. Damit soll bald Schluss sein.