Gaumenschmaus in Leipzig: Diese Restaurants haben noch Kapazitäten zu Weihnachten

Von Juliane Bonkowski, Silvio Bürger Leipzig - Entenkeule, Gänsebraten und Co. - fast jeder liebt die typischen Weihnachtsleckereien. Doch nicht jeder hat Lust, sie selbst zuzubereiten. Kein Problem, in Leipzig gibt es einige Restaurants, in denen Ihr es Euch an den Feiertagen schmecken lassen könnt.

So sieht das perfekte Weihnachtsessen für viele Deutsche aus: Entenkeule, Klöße und Rotkohl - ein Klassiker. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Gans und Ente gehören zu Weihnachten dazu, wie Geschenke und der kunterbunt geschmückte Tannenbaum. Zum Mittagessen kommt oft die ganze Familie zusammen und lässt es sich schmecken. Aber natürlich müssen es auch nicht immer die Klassiker sein, die die Deutschen lieben. TAG24 hat sich für Euch in der Stadt umgeschaut und noch den einen oder anderen freien Tisch und so manches leckeres Angebot an den Weihnachtsfeiertagen entdeckt. Wir wünschen Euch ein frohes Fest und natürlich einen guten Appetit!

Platzhirsch im Zentrum-Süd

Oliver Matte begrüßt seine Gäste auch an Weihnachten im Platzhirsch. © Silvio Bürger Hier ist der Name auch an Weihnachten Programm: Im Platzhirsch in der Harkortstraße 21 nahe der Leipziger Innenstadt gibt es an den Feiertagen eine Hirschkeule mit Spätzle und Rosenkohl oder auch ein leckeres Wildschweingulasch mit Hirschfetzen samt Knödeln und Apfelrotkohl. Natürlich könnt Ihr aber auch aus der normalen Speisekarte Euren Favoriten bestellen. "Unsere Küche ist an beiden Feiertagen von 11 bis 21 Uhr geöffnet, unsere Gäste können aber auch noch länger verweilen", so Betreiber Oliver Matte im Gespräch mit TAG24. Wenn Ihr also Lust auf deutsche Küche mit schwäbischem Einschlag habt, dann seid Ihr hier genau richtig. Reservieren könnt Ihr unter Tel. 0341/30388076, per Mail an [email protected] oder auch via Instagram oder Facebook. Alle Gerichte gibt es auch "to go". Kleiner Tipp: Auch für eine große Silvester-Party gibt es noch Tickets. Für nur 99 Euro bekommt Ihr den Eintritt, ein 3-Gänge-Menü am Abend, ein Käse-Büfett ab 1 Uhr nachts und sogar eine Getränkeauswahl ist inklusive. Schnell sein lohnt sich.

SchnitzelLiebe in Möckern

Die Gaststätte SchnitzelLiebe hat ein tolles Feiertagsbuffet in petto. © Silvio Bürger Ein richtiges Festtagsbuffet bekommt Ihr im Restaurant SchnitzelLiebe im Kleingartenverein Schreber-Hauschild (Georg-Schumann-Straße 144a) im Nordwesten von Leipzig. Dieses findet sowohl am 1. als auch 2. Weihnachtsfeiertag von 11 bis 15 Uhr statt. Ob klassischer Entenbraten, Wild- und Schmorgerichte, Rindfleisch oder auch Vegetarisches und Süßes, hier kommen alle Leckermäuler auf ihre Kosten. Erwachsene zahlen 39,90 Euro, Kinder 19,90 Euro. Reserviert schnellstmöglich einen Tisch für die Feiertage, es sind nur noch wenige Plätze frei. Eure Reservierung nimmt Peter Kögler unter Tel. 0170/8457308 entgegen. Weitere Infos zu Weihnachten und Silvester findet Ihr auf der Webseite der SchnitzelLiebe. Ihr könnt Euch Euer Weihnachtsessen natürlich auch für zu Hause abholen, das müsstet Ihr aber bis spätestens 20. Dezember vorbestellen.

Ristorante Paganini im Zentrum

Im Paganini lebt man die italienische Tradition, es kommt vor allem Fisch auf den Tisch. © Silvio Bürger Es muss nicht immer der klassische Weihnachtsbraten sein, wie wir ihn in Deutschland kennen. Auch in italienischen Restaurants gibt es tolle Angebote, so zum Beispiel im Ristorante Paganini (Große Fleischergasse 21) in der Innenstadt. "Bei uns in Italien gibt es zu Weihnachten viele Fisch-Spezialitäten", erzählte Betreiber Domenico Giorgi TAG24. Und so gibt es an den Feiertagen nicht nur Lachs und Scampi, wie sie in der Speisekarte stehen, sondern es werden auch andere Fische für die Gäste zubereitet, darunter Steinbutt und Dorade. Vor allem am 25. Dezember mittags seien nicht mehr viele Plätze frei, so der Chef. Aber abends und am 26. habt Ihr noch ganz gute Chancen. Meldet Euch unter Tel. 0341/21555995, um zu reservieren. Das Paganini hat an den Feiertagen von 11.30 bis 22 Uhr geöffnet. Auch hier könnt Ihr Euer Essen natürlich zum Mitnehmen bestellen.

Don Giovanni in Kleinzschocher

Das Don Giovanni bietet die Weihnachtsklassiker mit italienischem Einfluss. © Silvio Bürger Den klassischen Weihnachtsbraten, aber mit italienischem Einschlag, gibt es bei Silvia Droese im Restaurant Don Giovanni (Schwartzestraße 1-3) in Kleinzschocher. Auch hier gilt: Ihr solltet schnellstmöglich Plätze reservieren, denn es gibt nicht mehr viele. An beiden Feiertagen erwartet Euch zwischen 11 und 15 Uhr ein Weihnachtsmenü aus Wildsüppchen, Entenbraten oder Lammkeule und einem Überraschungsdessert. Auch eine vegetarische Variante gibt es natürlich. Das Menü kostet 42 Euro pro Person.

An den Abenden, ab 17 Uhr, hat das Restaurant geöffnet, da könnt Ihr aus der Speisekarte auswählen. Alle Gerichte gibt es auch zum Mitnehmen. Plätze reservieren könnt Ihr unter Tel. 0341/3088880, per Mail [email protected] oder auch online über die Webseite.

Oma Kuchinke in Stötteritz