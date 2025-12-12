Müll hat sich 2025 verdreifacht: Altkleider-Container versauen Stadtbild

Leipzig - Dass Leipzig eine schöne Stadt ist, ist wohl unumstritten. Besonders in den vergangenen Monaten hat sich aber ein bestimmter Schandfleck im Stadtbild herauskristallisiert: überquellende und vermüllte Altkleidercontainer . TAG24 hat bei der den Behörden nachgefragt, wie man das Problem unter Kontrolle kriegen will.

Der Altkleidercontainer in der Dufourstraße ist nur einer von vielen, der von großen Müll- und Textilienbergen umgeben ist. © TAG24/Juliane Bonkowski

"Der Alttextilmarkt befindet sich im Moment in einer kritischen Lage", erklärte das Leipziger Mobilitäts- und Tiefbauamt auf TAG24-Anfrage.

Aufgrund der durch Fast Fashion sinkenden Erlöse für Alttextilien gibt es inzwischen immer weniger Verwerter, die bereit sind, die Mühen und Kosten der Sammlung in den Kommunen auf sich zu nehmen. So auch in Leipzig, wo die Zahl der Container-Aufstell-Bewerber im vergangenen Jahr von 24 auf nur fünf gesunken ist.

Die aktuell in Leipzig angesiedelten Betreiber stoßen unterdessen immer mehr an ihre Grenzen. So sehen die Sondervereinbarungen mit der Stadtverwaltung vor, dass die Firmen die Flächen rund um ihre Container säubern müssen - keine einfache Aufgabe, denn allein im vergangenen Jahr hat sich die Menge der nicht-textilen Müllablagerungen verdreifacht.

Die Hinweise über die nötigen Reinigungen der jeweiligen Nebenablagerungen gehen bei der Stadt ein und werden dann an die Firmen weitergeleitet. Diese müssen der Aufforderung innerhalb von 48 Stunden nachkommen. "Oftmals finden sich jedoch nach Reinigung des Standortes bereits wenige Stunden später neue Ablagerungen am selben Standort", so die Behörde.

Laut den vorliegenden Zahlen dreier privater Betreiber müssen diese monatlich circa 25 bis 30 Tonnen Fremdstoffe (dazu gehören Möbel, Elektrogeräte, Verpackungen) entsorgen. Jede anfallende Tonne kostet sie dabei circa 235 Euro.