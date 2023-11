Gegen den Herbst-Blues: Leipziger Lieblingsorte bei gutem und schlechtem Wetter

Leipzig - Die Tage werden kürzer, das Wetter wird kühler und so manch einer sehnt sich den Sommer zurück. Grund für einen Herbstblues ist das aber nicht, denn TAG24 hat sechs schöne Orte für Euch zusammengestellt, damit Ihr Leipzig trotzdem in vollen Zügen genießen könnt.

Die Mädler-Passage lädt auch bei Regenwetter zum gemütlichen Schlendern ein. © Christian Grube

Wenn bunte Blätter durch die Luft wirbeln, raschelndes Laub und glänzende Kastanien die Wege bedecken und leuchtende Kürbisse um die Wette strahlen - dann ist endlich wieder Herbst! Doch da gibt es natürlich auch noch die dunklen Tage voller Kälte und Regen ... Mit unseren Klassikern und Geheimtipps könnt Ihr nicht nur aus den goldenen Stunden das Beste herausholen.

Mädler-Passage

Draußen sitzen, ohne wirklich draußen zu sitzen? Klingt verrückt, ist in der Mädler-Passage aber möglich. Statt in eines der Cafés zu gehen, kann auch an einem der dazugehörigen Tische davor Platz genommen werden. Und man bleibt trotzdem trocken und einigermaßen warm - perfekt für nasskalte Tage also.

Dabei kann dann nicht nur ein Drink, sondern auch der Blick in die wunderschöne Passage mit den vielen Lädchen, staunenden Touristen und flanierenden Einheimischen genossen werden.