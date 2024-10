Gespenster, Vampire und Monster: Das Paunsdorf-Center feiert Halloween

Leipzig - Da das amerikanische Gruselfest mittlerweile auch in Deutschland eine immer größere Rolle spielt, lädt auch das Paunsdorf-Center in Leipzig zur Halloweenparty.

So werde es im Atrium beim Haupteingang Kürbisschnitzen und Kinderschminken auf der Fläche der Ladenstraße geben.

Dafür spart das Paunsdorf-Center an keiner Tradition.

"Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder, mit unseren Halloween-Aktionen ein tolles Erlebnis für Leipziger Familien anbieten zu können", so Rainer Borst, Manager des Shopping-Centers.

An allen Aktionen könne kostenlos beziehungsweise mit einer Mitgliedschaft am Treueprogramm teilgenommen werden.

Abgesehen davon finde man in rund 120 Geschäften alles, was es an Deko, Süßem oder Saurem bedarf.