Gesund und munter dank neuer Technologie: Frank will seine Träume nicht aufgeben

Seit 16 Jahren litt Frank Schulz (67) an den Folgen einer beidseitigen Herzinsuffizienz. Dank einer neuen Therapie kann er nun wieder am Leben teilnehmen.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Frank Schulz (67) litt 16 Jahre unter Herzproblemen. Dank einer neuen Therapie kann er nun wieder am Leben teilnehmen.

16 Jahre lang litt Frank Schulz (67) an den Folgen einer schweren Herzinsuffizienz. Dank der Arbeit von Dr. Joanna Jozwiak-Nozdrzykowski und dem Team bekommt er endlich einen Neustart.
16 Jahre lang litt Frank Schulz (67) an den Folgen einer schweren Herzinsuffizienz. Dank der Arbeit von Dr. Joanna Jozwiak-Nozdrzykowski und dem Team bekommt er endlich einen Neustart.  © Herzzentrum Leipzig/Christian Hüller

"Ohne das Gerät hätte ich nicht weiterleben können", erklärte der 67-Jährige. Wegen einer schweren Herzinsuffizienz, die seine linke und rechte Herzkammer beeinträchtigte, hat er harte Zeiten, Aufenthalte im Krankenhaus und verschiedenen Behandlungen hinter sich.

Da eine Herztransplantation aufgrund seines Alters sowie verschiedener Folgeerkrankungen nicht infrage kam, war das neue Kunstherz seine letzte Hoffnung. Als das Leipziger Herzzentrum im vergangenen September dann den außergewöhnlichen Eingriff wagte, bekam er endlich eine Chance für einen Neustart.

Mit der Transplantation des sogenannten "DuoCor BiVAS" erhielt Frank Schulz eine Therapie, die sowohl zu seiner medizinischen als auch seiner persönlichen Situation passt. Das Besondere: Der Eingriff erfolgte erst zum dritten Mal in ganz Europa.

Was das neue Kunstherz so besonders macht

Das vergleichsweise kompakte Gerät bedeutet für den Patienten weniger Einschränkungen im Alltag.
Das vergleichsweise kompakte Gerät bedeutet für den Patienten weniger Einschränkungen im Alltag.  © Herzzentrum Leipzig/Christian Hüller

"Früher war ich sehr aktiv und die Herzinsuffizienz hat mich in den letzten Jahren immer mehr eingeschränkt", erinnert sich Schulz.

Da ihn die Implantation eines herkömmlichen Geräts aufgrund seiner Größe im Alltag weiterhin eingeschränkt hätte, habe er der Behandlung stets kritisch gegenübergestanden. Mit dem Kunstherz implantierte man ihm nun ein System, das beide Herzkammern mechanisch unterstützt und gleichzeitig viel kompakter ist als vergleichbare Alternativen.

"Ich habe mich für das neue Unterstützungssystem entschieden, um meine Träume nicht aufzugeben und – wenn möglich – in Teilen wieder in mein Leben zurückzukehren", so der Patient.

Leipzig: Nach Aus von Park-Toilette: Wie geht es mit dem stillen Örtchen im Lene-Voigt-Park weiter?
Leipzig Lokal Nach Aus von Park-Toilette: Wie geht es mit dem stillen Örtchen im Lene-Voigt-Park weiter?

Wie die Klinik mitteilte, erfolgte der Eingriff, der bisher ausschließlich für Studienzwecke eingesetzt wurde, als "Off-Label-Use-Anwendung", also außerhalb der regulären Zulassung.

Die außergewöhnliche Operation konnte nur dank der umfangreichen Unterstützung des Teams in die Tat umgesetzt werden.
Die außergewöhnliche Operation konnte nur dank der umfangreichen Unterstützung des Teams in die Tat umgesetzt werden.  © Herzzentrum Leipzig/Christian Hüller

Nach der erfolgreichen Behandlung konnte Frank Schulz nach Hause gelassen werden. Nun freue er sich auf die kleinen alltäglichen Dinge wie auf den Frühling und endlich wieder rausgehen zu können.

Titelfoto: Bildmontage: Herzzentrum Leipzig/Christian Hüller

Mehr zum Thema Leipzig Lokal: