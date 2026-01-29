Gesund und munter dank neuer Technologie: Frank will seine Träume nicht aufgeben

Leipzig - Frank Schulz (67) litt 16 Jahre unter Herzproblemen. Dank einer neuen Therapie kann er nun wieder am Leben teilnehmen.

16 Jahre lang litt Frank Schulz (67) an den Folgen einer schweren Herzinsuffizienz. Dank der Arbeit von Dr. Joanna Jozwiak-Nozdrzykowski und dem Team bekommt er endlich einen Neustart. © Herzzentrum Leipzig/Christian Hüller

"Ohne das Gerät hätte ich nicht weiterleben können", erklärte der 67-Jährige. Wegen einer schweren Herzinsuffizienz, die seine linke und rechte Herzkammer beeinträchtigte, hat er harte Zeiten, Aufenthalte im Krankenhaus und verschiedenen Behandlungen hinter sich.

Da eine Herztransplantation aufgrund seines Alters sowie verschiedener Folgeerkrankungen nicht infrage kam, war das neue Kunstherz seine letzte Hoffnung. Als das Leipziger Herzzentrum im vergangenen September dann den außergewöhnlichen Eingriff wagte, bekam er endlich eine Chance für einen Neustart.

Mit der Transplantation des sogenannten "DuoCor BiVAS" erhielt Frank Schulz eine Therapie, die sowohl zu seiner medizinischen als auch seiner persönlichen Situation passt. Das Besondere: Der Eingriff erfolgte erst zum dritten Mal in ganz Europa.