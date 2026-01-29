Große Wohnungsnot unter Leipziger Azubis

Leipzig - Die steigenden Mietkosten stellen Auszubildende in Leipzig vor wachsende Probleme. Vor diesem Hintergrund fordert die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mehr Unterstützung von Bund und Land für den Neubau von Azubi-Wohnungen.

Laut der IG Bau haben immer mehr Azubis in Leipzig Probleme, eine bezahlbare Unterkunft zu finden. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

"Etliche der rund 10.200 Azubis in Leipzig wohnen noch bei ihren Eltern. Und das nicht immer ganz freiwillig", sagt Bernd Günther von der IG Bau. "Denn eine eigene Wohnung können sie sich oft nicht leisten."

Das Wohnen werde gerade auch für Azubis mehr und mehr zum Problem. Das zeige auch der von der Gewerkschaft eigens in Auftrag gegebene "Soziale Wohn-Monitor" vom Pestel-Institut.

"Tragisch ist es, wenn ein Ausbildungsvertrag nicht zustande kommt, weil das Wohnen zu teuer ist. Etwa dann, wenn Jugendliche weder eine Wohnung noch ein WG-Zimmer in der Nähe des Ausbildungsbetriebs bezahlen können", so Bernd Günther.

Der Bezirksvorsitzende der IG BAU Nord-West-Sachsen warnt: "Wenn Ausbildungsverträge am Wohnungsmangel und an zu hohen Mieten scheitern, dann ist das Maß voll. Das kann sich die heimische Wirtschaft nicht erlauben."