Frida Kahlo in Leipzig: 360-Grad-Special ist der Hingucker

Leipzig - Nach Salvador Dalí widmet sich das Leipziger Kunstkraftwerk einer weiteren Surrealistin des 20. Jahrhunderts. Ab dem 14. Februar dreht sich in der immersiven Ausstellung alles um die mexikanische Künstlerin Frida Kahlo.

Ihre unverkennbaren und tiefgründigen Werke machten Frida Kahlo zu einer der bedeutendsten Künstlerinnen Mexikos und ganz Lateinamerikas. © Kunstkraftwerk Leipzig/Luca Migliore

"Unser Ziel ist es, Frida Kahlos Werk auf eine zeitgemäße, immersive Weise erlebbar zu machen und dabei ihre Stärke, Verletzlichkeit und künstlerische Radikalität für ein breites Publikum spürbar werden zu lassen", erklärte Paolo Löffler, Leiter des Kunstkraftwerks Leipzig.

Als eine der bedeutendsten Künstlerinnen Mexikos und Lateinamerikas machte sich Kahlo, insbesondere durch ihre schonungslosen Selbstporträts, einen Namen in der Kunstgeschichte.

Beeinflusst durch Schmerz, Leidenschaft und die mexikanische Kultur zeigen ihre Bilder eine unverwechselbare surrealistische Bildsprache.

Das Kunstkraftwerk macht ihr Schaffen nun zum Erlebnis und nimmt seine Besucher mit auf eine Reise durch das bewegte und spannende Leben einer emanzipierten Kunstikone.