Frida Kahlo in Leipzig: 360-Grad-Special ist der Hingucker
Leipzig - Nach Salvador Dalí widmet sich das Leipziger Kunstkraftwerk einer weiteren Surrealistin des 20. Jahrhunderts. Ab dem 14. Februar dreht sich in der immersiven Ausstellung alles um die mexikanische Künstlerin Frida Kahlo.
"Unser Ziel ist es, Frida Kahlos Werk auf eine zeitgemäße, immersive Weise erlebbar zu machen und dabei ihre Stärke, Verletzlichkeit und künstlerische Radikalität für ein breites Publikum spürbar werden zu lassen", erklärte Paolo Löffler, Leiter des Kunstkraftwerks Leipzig.
Als eine der bedeutendsten Künstlerinnen Mexikos und Lateinamerikas machte sich Kahlo, insbesondere durch ihre schonungslosen Selbstporträts, einen Namen in der Kunstgeschichte.
Beeinflusst durch Schmerz, Leidenschaft und die mexikanische Kultur zeigen ihre Bilder eine unverwechselbare surrealistische Bildsprache.
Das Kunstkraftwerk macht ihr Schaffen nun zum Erlebnis und nimmt seine Besucher mit auf eine Reise durch das bewegte und spannende Leben einer emanzipierten Kunstikone.
Was die Besucher erwartet
Herzstück der Ausstellung werde auch bei Kahlo eine eindrucksvolle 360-Grad-Projektion in der ehemaligen Maschinenhalle sein, so die Veranstalter. Dabei tauche man mithilfe einer Sprecherin und Originalzitaten der Künstlerin in Kahlos umfangreiche Gefühlswelt ein. Parallel dazu verdeutliche ein speziell für die Ausstellung geschaffener Soundtrack die Tiefe der gezeigten Bilder. All das mache das Leben der Malerin zu einem einzigartigen Sinneserlebnis.
Neben der Projektion plane man einen multimedialen Rundgang mit zwölf Stationen sowie interaktive Elemente, die Kahlo unter anderem als Modeikone präsentieren und sich mit den botanischen Elementen ihrer Werke näher auseinandersetzen.
Ein weiteres Highlight werde eine vom Kunstkraftwerk selbst konzipierte "Día de los Muertos"-Installation in der Kesselhalle sein. Samt stimmungsvoller Beleuchtung und farbenprächtigen Details schaffe ein drei Meter hoher Totenkopf die Verbindung zu den kulturellen Wurzeln Kahlos und der symbolischen Kraft Mexikos.
Ab Samstag, dem 14. Februar, kann die Ausstellung jeden Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 20 Uhr beziehungsweise 21 Uhr an Freitagen und Samstagen besucht werden. Ein Ticket kostet Vollzahler 20 Euro. Personen mit Ermäßigung zahlen 16 Euro.
Titelfoto: Bildmontage: Kunstkraftwerk Leipzig/Luca Migliore