Gesundes Essen fürs kleine Geld: Sternekoch Stefan Marquard kocht für Leipziger Schüler

Leipzig - Die Schule für frisches Essen begeistern, genau dieses Ziel hat sich Stefan Marquard (59) mit seinem Projekt "Sterneküche macht Schule" gesetzt. Sieben Jahre engagiert sich der TV-Koch nun, reist dafür quer durchs Land. In dieser Woche wurde erstmals Halt in Sachsen gemacht.

Stefan Marquardt (59) zusammen mit Schülern der Freien Oberschule der Rahn Education. Zum Start des Besuchs gab es für alle einen frischen Smoothie. DIe Zutaten konnten die Schüler selbst auswählen. © Christian Grube

Zum Start gab es Smoothies mit allerlei gesunden Sachen. "Karotten, Äpfel, Maracujasaft. Die Kinder haben einfach mal zusammengeworfen, was ihnen gefällt und ich habe ihnen dann Tipps gegeben, wie man das Ganze etwas schmackhafter machen kann", erklärt Stefan Marquardt gegenüber TAG24.

Am Dienstag war der Sternekoch zu Gast in der Freien Oberschule der Rahn Education im Leipziger Süden. Am Montag hatte er bereits für die Paul-Robeson-Schule im Leipziger Nordwesten gekocht.

Etwa 170 Schulen habe er inzwischen mit seinem Projekt "Sterneküche macht Schule" besucht. Das Ziel: den Einrichtungen dabei helfen, täglich möglichst viel Frisches und Gesundes auf den Tisch oder auf die Hand zu bringen und dabei sogar Kosten zu sparen.

Für den Sternekoch war es das erste Mal, dass es ihn im Zuge des Projektes nach Sachsen verschlug.