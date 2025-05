Gipfeltreffen in Leipzig: Erster DDR-DJ mit Berufsausweis für Lebenswerk geehrt

Am Montag gaben sich DJanes und DJs aller Genres im Leipziger SPIZZ-Keller die Klinke in die Hand.

Von Lutz Brose Leipzig - Einmal im Jahr ist es in Leipzig immer äußerst schwierig, einen DJ für seine Feierlichkeiten zu engagieren: Am Montag war wieder der Tag, an dem sich DJanes und DJs aller Genres im SPIZZ-Keller die Klinke in die Hand gaben.

Am Montag gaben sich DJanes und DJs aller Genres im Leipziger SPIZZ-Keller die Klinke in die Hand. © Lutz Brose In den vergangenen Jahren bestimmten beim traditionellen Muggertreffen meist Alt-Mugger, früher gern auch als Schallplattenunterhalter bezeichnet, das Geschehen. Doch die Zeiten ändern sich, die Bässe sind fetter geworden. Mittlerweile liest sich die Gästeliste wie das "Who is Who" der Clubszene. Kim Noble, Rockstroh, Hartmut Kiss oder Sidney King haben nicht nur auf den angesagtesten nationalen und internationalen Gigs und Festivals auflegt, sondern produzieren schon lange ihre Songs selbst oder liefern Remixes für die ganzen Großen der Musik-Branche. Und das mehr als erfolgreich. Bei Rockstroh, unter anderem mit zwei DJ-Awards bedacht, hängen zu Hause beinahe so viele prämierte Platten an der Wand wie bei Dieter Bohlen in Tötensen.

Unter anderem waren Rockstroh und Kim Noble mit dabei. © Lutz Brose

Für sein Lebenswerk geehrt: Harry Halank (81). © Lutz Brose

Eine besondere Auszeichnung für eine besondere Geschichte