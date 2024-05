Leipzig investiert in drei neue Sporthallen für Schulen und Vereine

Leipzig - Die Stadt Leipzig will gleich in drei neue Sporthallen investieren, um nicht nur den Schulsport auszubauen, sondern auch den Vereinssport weiter zu unterstützen.

Drei Sporthallen sollen in Leipzig neu gebaut werden. (Symbolbild) © 123RF/bschonewille

Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus freut sich über die bevorstehenden Projekte, welche in der Löbauer Straße, an der 100. Grundschule Lausen/Grünau und an der Förderschule Neptunweg umgesetzt werden sollen.

"Mit diesen drei Maßnahmen kommen wir unserem Ziel, moderne Sporthallen im unmittelbaren Umfeld unserer Schulen zu haben, einen bedeutenden Schritt näher", so Felthaus.

An der Löbauer Straße soll eine gestapelte Sporthalle entstehen, in der auf zwei Ebenen jeweils zwei Sportfelder genutzt werden können.

Die Halle soll nicht nur der Astrid-Lindgren-Schule, der Schule Löbauer Straße und der Clara-Wieck-Schule für den Sportunterricht zur Verfügung stehen, sondern an Nachmittagen sowie den Wochenenden auch für Vereinssport genutzt werden können.