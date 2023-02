Glückspilz aus Leipzig gewinnt 2,5 Millionen Euro dank Lotto-Sechser

Leipzig - Die Lotto-Ziehung am Samstag hat eine Person aus Leipzig zum Multimillionär gemacht.

Seltener Gewinn: Ein Leipziger schnappte sich dank Lotto-Sechser knapp 2,5 Millionen Euro. (Symbolbild) © Inga Kjer/dpa

Der unbekannte Gewinner hatte seinen Spielschein laut Lottogesellschaft am Freitag in einer Annahmestelle in der Messestadt mit 12 Tipps abgegeben. Sein Gewinn wartete im 7. Tippfeld. Genau 2.472.227,70 Euro waren im Gewinn-Topf von 6aus49 zu haben gewesen.

Der oder die Glückliche hatte ohne Sachsenlotto-Kundenkarte gespielt und bleibt somit anonym. Das heißt, der frisch gebackene Multimillionär muss seinen Gewinn selber in der Leipziger Sachsenlotto-Zentrale anmelden.

Alle erfolglosen Spieler müssen aber nicht die Flinte ins Korn werfen: Im Jackpot warten immer noch weitere 12 Millionen Euro, denn die richtige Superzahl wurde noch nicht geknackt. Der Millionengewinn wird zur Lottoziehung am Mittwoch erwartet.

Geknackt werden kann der Jackpot mit "6 Richtigen plus Superzahl". Die Gewinnchancen liegen pro Tipp bei rund 1 zu 140 Millionen. Ein Tipp kostet 1,20 Euro, Annahmeschluss für die Mittwochsziehung ist am Mittwoch um 18 Uhr.