Goldener Bizeps und stärkster Teenager der Welt: Sachse Adrian räumt die nächsten Titel ab

Leipzig - Mit 18 Jahren ist Adrian Riess aus Leipzig bereits Weltrekordhalter und Europameister im Strict Curl. Jetzt kamen weitere Titel dazu und eine besondere Auszeichnung: Er ist offiziell der stärkste Teenager der Welt . TAG24 hat er von seinen Erfolgen und nächsten Schritten erzählt.

Den Weltmeistertitel sicherte er sich mit einer Leistung von 60 Kilogramm im Strict Curl. © Adrian Riess

Am Wochenende sicherte sich Adrian bei der Europameisterschaft in Polen die Goldmedaille in seiner Altersklasse und verbesserte ganz nebenbei noch seinen eigenen Weltrekord.

Bei 58,6 Kilogramm Körpergewicht konnte er 61 Kilogramm allein mit der Kraft seines Bizeps bewegen. Bereits im September gewann er eine EM von einem anderen Verband.

Und das ist noch nicht das Maximum. TAG24 erzählte er, dass er auch 61,5 Kilogramm stemmen konnte, allerdings ohne offizielle Wertung.

Diese Rekorde und Titel reihen sich ein in eine Erfolgssträhne, die ihresgleichen sucht. Vor knapp zwei Wochen konnte er sich den bisher größten Erfolg seiner Karriere sichern: In Ungarn krönte er sich zum Doppel-Weltmeister als einer der jüngsten Teilnehmer.

"Nach außen wirkte ich vielleicht etwas unscheinbar, aber ich wusste, dass ich relativ zum Körpergewicht der stärkste Teenager und Jugendathlet auf diesem Wettkampf war", erinnerte er sich.