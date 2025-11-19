Goldener Bizeps und stärkster Teenager der Welt: Sachse Adrian räumt die nächsten Titel ab
Leipzig - Mit 18 Jahren ist Adrian Riess aus Leipzig bereits Weltrekordhalter und Europameister im Strict Curl. Jetzt kamen weitere Titel dazu und eine besondere Auszeichnung: Er ist offiziell der stärkste Teenager der Welt. TAG24 hat er von seinen Erfolgen und nächsten Schritten erzählt.
Am Wochenende sicherte sich Adrian bei der Europameisterschaft in Polen die Goldmedaille in seiner Altersklasse und verbesserte ganz nebenbei noch seinen eigenen Weltrekord.
Bei 58,6 Kilogramm Körpergewicht konnte er 61 Kilogramm allein mit der Kraft seines Bizeps bewegen. Bereits im September gewann er eine EM von einem anderen Verband.
Und das ist noch nicht das Maximum. TAG24 erzählte er, dass er auch 61,5 Kilogramm stemmen konnte, allerdings ohne offizielle Wertung.
Diese Rekorde und Titel reihen sich ein in eine Erfolgssträhne, die ihresgleichen sucht. Vor knapp zwei Wochen konnte er sich den bisher größten Erfolg seiner Karriere sichern: In Ungarn krönte er sich zum Doppel-Weltmeister als einer der jüngsten Teilnehmer.
"Nach außen wirkte ich vielleicht etwas unscheinbar, aber ich wusste, dass ich relativ zum Körpergewicht der stärkste Teenager und Jugendathlet auf diesem Wettkampf war", erinnerte er sich.
Adrian Riess: "Ich bin jetzt offiziell der stärkste Teenager der Welt"
Die Bedingungen in Ungarn waren hart. "Es waren deutlich mehr Athleten am Start als bei meinen bisherigen internationalen Wettkämpfen, und das Niveau war spürbar hoch", erklärte Riess.
Im Aufwärmraum herrschte enges Gedränge und Zeitdruck. Wer selbst Sport macht, weiß, dass das Verletzungsrisiko steigt, wenn man sich nicht richtig aufwärmt. Das wäre eine Katastrophe für den jungen Leipziger gewesen.
Trotzdem blieb er mental stark und dominierte in seiner Gewichtsklasse und später noch in der offenen Klasse gegen Gegner, die teilweise viel älter und schwerer waren.
Ein unbeschreibliches Gefühl für Adrian: "Es ist einfach absolut unreal, morgens aufzuwachen und diese Wand voller Urkunden und Medaillen zu sehen. Ich bin jetzt offiziell der stärkste Teenager der Welt im Strict Curl."
Von der Weltmeister-Bühne zurück ins Schüler-Praktikum
Beim Strict Curl lehnt man mit dem Rücken an der Wand und muss eine Hantelstange ohne Schwung und mit reiner Muskelkraft nach oben drücken. Bisher hat keine Person unter 20 Jahren darin sein eigenes Körpergewicht oder mehr gestemmt.
Dafür gab es auch Glückwünsche aus der sächsischen Politik. Der Bundestagsabgeordnete und ehemalige Olympiasieger Jens Lehmann (57, CDU) ehrte ihn mit einem offiziellen Schreiben.
Nach all dem Wettkampfstress heißt es jetzt aber erst mal wieder Realität. Direkt nach dem Doppel-Erfolg musste der 18-Jährige wieder ins Praktikum, denn er macht gerade Fachabitur. Bis Februar macht er eine Wettkampfpause.
"Mein Ziel bleibt, meine Rekorde weiter auszubauen, meine Technik zu verbessern und nächstes Jahr international noch stärker zurückzukommen", kündigte der junge Athlet an.
Titelfoto: Bildmontage: Adrian Riess