Streit um die agra-Brücke: Leipzig und Markkleeberg widersprechen Landesregierung

Markkleeberg/Leipzig - Die agra-Brücke in Markkleeberg spaltet weiterhin die Politik. Da der Zustand der Brücke schlechter ist als angenommen, muss schnell eine Lösung her. Von der sächsischen Verkehrsministerin Regina Kraushaar (61, CDU) gab es deswegen am Montag eine Absage für einen Tunnel unter dem agra-Park. Die Bürgermeister aus Leipzig und Markkleeberg geben sich damit nicht zufrieden.

Die Brücke weist erhebliche Mängel auf. © Silvio Bürger

Neueste Untersuchungen an der maroden Brücke haben ergeben, dass in zwei von fünf untersuchten Spanngliedern einzelne Drähte gerissen sind. Auch an anderen Stellen ist das Bauwerk beschädigt.

Als erste Konsequenz dürfen Fahrzeuge, die schwerer als 3,5 Tonnen sind, nicht mehr über die Brücke fahren und es darf nur noch ein Fahrstreifen pro Seite benutzt werden.

Ein Tunnel als Ersatzbau für die Brücke, den sich die Städte Leipzig und Markkleeberg wünschen, würde laut der Verkehrsministerin schlichtweg zu lange dauern. Eine Ersatzbrücke sei die schnellere Lösung.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (67, SPD) und Markkleebergs Oberbürgermeister Karsten Schütze (58, SPD) sind damit nicht einverstanden. "Es ist nicht hinnehmbar, dass das Unrecht aus DDR-Zeiten im Jahr 2025 eine Wiederholung erfährt", teilte Schütze auf TAG24-Anfrage mit.

Auch Jung kritisierte, dass der Freistaat die Tunnelplanung aufschob. "Jetzt stehen wir unter Zeitdruck und ein Brückenneubau anstelle eines Tunnels scheint die vom Freistaat favorisierte Lösung zu sein", erklärte er in einer Pressemitteilung.