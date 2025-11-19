Notfall am Buß- und Bettag? Diese Ärzte und Apotheken haben in Leipzig geöffnet

Damit Ihr am Buß- und Bettag abgesichert seid, hat TAG24 Ärzte und Apotheken zusammengetragen, die in Leipzig geöffnet haben.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Auch am Buß- und Bettag kann schon mal ein Notfall eintreten. Damit Ihr abgesichert seid, hat TAG24 Ärzte und Apotheken zusammengetragen, die in Leipzig geöffnet haben.

Diese Arztpraxen und Notfallzentren sind am Feiertag im Dienst

Solltet Ihr am Buß- und Bettag einen Notfall haben, können Euch zahlreiche Arztpraxen und Notfallzentren in Leipzig helfen. (Symbolfoto)
Solltet Ihr am Buß- und Bettag einen Notfall haben, können Euch zahlreiche Arztpraxen und Notfallzentren in Leipzig helfen. (Symbolfoto)  © Montage: Jan Woitas/dpa + Megaflopp/123RF

Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) sind folgende Praxen in Bereitschaft:

Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig. Dort sind verfügbar:

  • Der allgemeinmedizinische Behandlungsbereich (Liebigstraße 22, Haus 7.1, geöffnet von 9 bis 22 Uhr)
  • Der augenärztliche Behandlungsbereich (Liebigstraße 12, Haus 1, geöffnet von 9 bis 22 Uhr)
  • Der HNO-ärztliche Behandlungsbereich (Liebigstraße 12, Haus 1, geöffnet von 9 bis 22 Uhr)
Bereitschaftspraxis am Kindernotfallzentrum Dr. Claudia Fiegert (Riebeckstraße 65, geöffnet von 8 bis 13 Uhr)

Der Allgemeinmedizinische und kinderärztliche Behandlungsbereich der Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg (Delitzscher Straße 141, Haus 12, geöffnet von 9 bis 19 Uhr)

Bereitschaftspraxis am Diakonissenkrankenhaus (Georg-Schwarz-Straße 49, geöffnet von 9 bis 19 Uhr)

Allgemein-Chirurgische Bereitschaftspraxis im Thonbergklinik-Notfallzentrum (Riebeckstraße 65, geöffnet von 8 bis 22 Uhr, Tel. 0341/963670)

Diese Apotheken übernehmen am Buß- und Bettag den Notdienst

Darüber hinaus übernehmen über die gesamte Stadt verteilt Apotheken Notdienste, falls Ihr mal dringend ein Medikament benötigt.
Darüber hinaus übernehmen über die gesamte Stadt verteilt Apotheken Notdienste, falls Ihr mal dringend ein Medikament benötigt.  © Anke Brod

Laut Apothekennotdienst Leipzig sind folgende Apotheken am Feiertag geöffnet:

  • Scheffel-Apotheke (Schönefeld, Bästleinstraße 6, Tel. 0341/244830)
  • Urs-Apotheke (Zentrum, Goldschmidtstraße 30, Tel. 0341/964230)
  • Apotheke am Diakonissenhaus (Lindenau, Georg-Schwarz-Straße 53, Tel. 0341/4420307)
  • Domos-Apotheke (Grünau, Ludwigsburger Straße 18, Tel. 0341/42056400)

Weitere Informationen findet Ihr außerdem auf aponet.de, dem offiziellen Gesundheitsportal der deutschen Apotheker/innen.

Die Leipziger Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Notdienstzeit der Apotheken jeweils um 8 Uhr beginnt und um 7.59 Uhr am Folgetag endet. Ab 8 Uhr des Folgetages wechselt die Zuständigkeit für den Notdienst.

Wenn Ihr Leistungen einer Apotheke zu Notdienstzeiten in Anspruch nehmt, fallen Gebühren an. Diese Notdienstgebühr ist gesetzlich auf einmalig 2,50 Euro festgelegt.

TAG24 wünscht einen unfallfreien Feiertag!

Titelfoto: Montage: Jan Woitas/dpa + Megaflopp/123RF

