Notfall am Buß- und Bettag? Diese Ärzte und Apotheken haben in Leipzig geöffnet

Leipzig - Auch am Buß- und Bettag kann schon mal ein Notfall eintreten. Damit Ihr abgesichert seid, hat TAG24 Ärzte und Apotheken zusammengetragen, die i n Leipzig geöffnet haben.

Solltet Ihr am Buß- und Bettag einen Notfall haben, können Euch zahlreiche Arztpraxen und Notfallzentren in Leipzig helfen. (Symbolfoto) © Montage: Jan Woitas/dpa + Megaflopp/123RF

Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) sind folgende Praxen in Bereitschaft:

Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig. Dort sind verfügbar:

Der allgemeinmedizinische Behandlungsbereich (Liebigstraße 22, Haus 7.1, geöffnet von 9 bis 22 Uhr)



Der augenärztliche Behandlungsbereich (Liebigstraße 12, Haus 1, geöffnet von 9 bis 22 Uhr)

Der HNO-ärztliche Behandlungsbereich (Liebigstraße 12, Haus 1, geöffnet von 9 bis 22 Uhr)

Bereitschaftspraxis am Kindernotfallzentrum Dr. Claudia Fiegert (Riebeckstraße 65, geöffnet von 8 bis 13 Uhr)

Der Allgemeinmedizinische und kinderärztliche Behandlungsbereich der Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg (Delitzscher Straße 141, Haus 12, geöffnet von 9 bis 19 Uhr)

Bereitschaftspraxis am Diakonissenkrankenhaus (Georg-Schwarz-Straße 49, geöffnet von 9 bis 19 Uhr)

Allgemein-Chirurgische Bereitschaftspraxis im Thonbergklinik-Notfallzentrum (Riebeckstraße 65, geöffnet von 8 bis 22 Uhr, Tel. 0341/963670)