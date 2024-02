Graffiti-Aktion in Connewitz: Aktivisten besprühen "Sch***-Kraftwerk"

Leipzig - In der Nacht auf Dienstag beschmierten Aktivisten und Aktivistinnen die Außenfassade des im Oktober eröffneten Heizkraftwerks Süd in Leipzig .

Ein Nebengebäude des Heizkraftwerks Süd wurde von Aktivisten beschmiert. © privat

Das Kraftwerk, das von der Stadt als "eines der saubersten Gaskraftwerke der Welt" bezeichnet wird und nach eigenen Angaben nur minimale Mengen an Stickstoffoxid- und Kohlenmonoxid-Emissionen produziert, wird von den Aktivisten vor allem wegen seiner Erdgas-Nutzung kritisiert.

Zwar soll zukünftig komplett zu Wasserstoff gewechselt werden – das halten die Aktivisten aufgrund der schwierigen Beschaffung allerdings für unrealistisch.

"Die Stadt Leipzig geht damit einen Schritt in die falsche Richtung", heißt es in einer Pressemitteilung zur Graffiti-Aktion. "Leipziger werden nicht nur weiterhin abhängig von fossilen Rohstoffen gemacht, sondern auch angelogen."

So liege die Umstellung zu Wasserstoff ihrer Ansicht nach – anders als von den Verantwortlichen kommuniziert – noch in weiter Ferne. Gleichzeitig werde "auf Hochtouren" Erdgas verbrannt. Und so wurde der Banner am Gelände mit Sprüchen wie "Sch***kraftwerk" und "Stop Greenwashing! Es gibt kein sauberes Gas!" versehen.