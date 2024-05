Große Erdhaufen mitten in Leipzig aufgeschüttet! Das hat es damit auf sich

Leipzig - An der Ferdinand-Rhode-Straße, direkt im Leipziger Musikviertel, sorgen seit einigen Tagen drei Erdhaufen für Aufsehen. Was hat es mit den kleinen Hügeln auf sich?

"Diese werden aktuell noch gegossen, in Zukunft können sich die Pflanzen aber selbst versorgen. Und in etwa drei Jahren sind sie dann ausgewachsen", so Sabine Weier.

Die Macher häuften dazu drei große Erdhaufen auf und bepflanzten diese. Am morgigen Mittwoch wird das Projekt eröffnet. © Waltraud Grubitzsch

Passend zum Internationalen Tag der Artenvielfalt am 22. Mai soll das Kunstwerk am morgigen Mittwoch eröffnet werden. Um 17 Uhr stellen die Mitglieder der Gesellschaft für artübergreifende Freundschaft ihre Arbeit vor. Anschließend gibt es stündliche Exkursionen sowie zu späterer Stunde ein Event zum Thema Nachtfalter.

Die gfzk veranstaltet zudem einen sogenannten "Bioblitz". Bis zum 26. Mai können Besucher Tierarten bestimmen, die sie auf dem Gelände der Galerie entdecken und diese mittels eines QR-Codes auf einer dazugehörigen Website vermerken. "Wir versuchen, so viele Arten wie möglich festzuhalten. Das Ergebnis ist dann auf der Website des gfzk einsehbar", erklärte die Pressesprecherin.

Die Galerie für Zeitgenössische Kunst feiert in diesem Jahr bereits ihr 25. Jubiläum mit der Ausstellung "Things That Were Are Things Again", zu der auch das Projekt "Hinter der Schwelle" gehört.

Die Ausstellung kann noch bis 20. Oktober besucht werden. "Hinter der Schwelle" wird auch danach im Garten der gfzk bestehen bleiben.