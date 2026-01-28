Adieu, Saturn! Wieso es in Leipzig schon bald nur noch MediaMarkt geben wird

Leipzig - Der Elektronik-Fachmarkt Saturn ist aus dem Leipziger Hauptbahnhof quasi nicht mehr wegzudenken. Ab Donnerstag muss man sich nun aber auf eine große Veränderung einstellen.

Der Saturn im Leipziger Hauptbahnhof öffnet am Donnerstag als MediaMarkt wieder. © Silvio Bürger

Ab sofort wird der Saturn nämlich ein MediaMarkt sein. Die beiden Marken gehören zur selben Muttergesellschaft und werden inzwischen immer häufiger zusammengeführt, um Ressourcen und Kosten zu sparen und eine einheitliche Strategie zu fördern. So nun also auch in der Messestadt.

Nachdem der Saturn in den Leipziger Promenaden bereits in den vergangenen Wochen umgebaut wurde, erfolgte jetzt der letzte Feinschliff. Das erfuhr TAG24 von einer Sprecherin von MediaMarktSaturn.

Das Ziel: "Wir richten alles darauf aus, das Einkaufserlebnis und die Kundenzufriedenheit auf allen Kanälen weiter zu steigern." So haben Datenerhebungen ergeben, dass die Flächenproduktivität in den modernisierten Stores um zehn Prozent gesteigert werden konnte.

Die bisherigen Saturn-Mitarbeitenden werden auch im neuen MediaMarkt weiterhin angestellt bleiben, für zusätzliches Know-how und einen Wissensaustausch zwischen den Teams sollen gemeinsame Trainings ausgerichtet werden.



Für die Kundschaft soll sich unterdessen - abgesehen vom neuen Namen - nichts ändern: Das Sortiment, die Beratung und die Serviceangebote bleiben gleich, so die Sprecherin.