Adieu, Saturn! Wieso es in Leipzig schon bald nur noch MediaMarkt geben wird

Seit fast 30 Jahren ist der Elektronik-Fachmarkt Saturn im Leipziger Hauptbahnhof schon für die Besucher da. Ab Donnerstag wird sich das ändern.

Von Annika Rank

Leipzig - Der Elektronik-Fachmarkt Saturn ist aus dem Leipziger Hauptbahnhof quasi nicht mehr wegzudenken. Ab Donnerstag muss man sich nun aber auf eine große Veränderung einstellen.

Der Saturn im Leipziger Hauptbahnhof öffnet am Donnerstag als MediaMarkt wieder.
Der Saturn im Leipziger Hauptbahnhof öffnet am Donnerstag als MediaMarkt wieder.  © Silvio Bürger

Ab sofort wird der Saturn nämlich ein MediaMarkt sein. Die beiden Marken gehören zur selben Muttergesellschaft und werden inzwischen immer häufiger zusammengeführt, um Ressourcen und Kosten zu sparen und eine einheitliche Strategie zu fördern. So nun also auch in der Messestadt.

Nachdem der Saturn in den Leipziger Promenaden bereits in den vergangenen Wochen umgebaut wurde, erfolgte jetzt der letzte Feinschliff. Das erfuhr TAG24 von einer Sprecherin von MediaMarktSaturn.

Das Ziel: "Wir richten alles darauf aus, das Einkaufserlebnis und die Kundenzufriedenheit auf allen Kanälen weiter zu steigern." So haben Datenerhebungen ergeben, dass die Flächenproduktivität in den modernisierten Stores um zehn Prozent gesteigert werden konnte.

Leipzig: Ärger um Mammut-Projekt: Firma "nicht mehr auf der Baustelle erschienen"
Leipzig Lokal Ärger um Mammut-Projekt: Firma "nicht mehr auf der Baustelle erschienen"

Die bisherigen Saturn-Mitarbeitenden werden auch im neuen MediaMarkt weiterhin angestellt bleiben, für zusätzliches Know-how und einen Wissensaustausch zwischen den Teams sollen gemeinsame Trainings ausgerichtet werden.

Für die Kundschaft soll sich unterdessen - abgesehen vom neuen Namen - nichts ändern: Das Sortiment, die Beratung und die Serviceangebote bleiben gleich, so die Sprecherin.

In Deutschland machen immer mehr Saturn-Märkte dicht.
In Deutschland machen immer mehr Saturn-Märkte dicht.  © Sebastian Gollnow/dpa

Beide Leipziger Saturn-Standorte werden zu MediaMarkt

Die Umbauarbeiten wurden während der regulären Öffnung durchgeführt, der Feinschliff erfolgte nun während einer kurzzeitigen Schließung.
Die Umbauarbeiten wurden während der regulären Öffnung durchgeführt, der Feinschliff erfolgte nun während einer kurzzeitigen Schließung.  © Silvio Bürger

Mit dem Umbau und Markenwechsel im Hauptbahnhof wird offiziell das Ende von Saturn in Leipzig eingeläutet. Wie die Sprecherin erklärte, soll nämlich auch der Saturn im Allee-Center in den nächsten Wochen umgebaut, modernisiert und schließlich am 19. Februar als MediaMarkt Leipzig Grünau neu eröffnet werden.

Die Unternehmensgruppe entscheide nach eigenen Angaben "je nach lokalen Marktgegebenheiten", welche Marke für welchen Standort das stimmigste Kundenerlebnis bietet.

"Es handelt sich hierbei um Einzelfallentscheidungen, deren Grundlage die Ergebnisse umfassender Umfeld- und Marktanalysen sind", hieß es.

Leipzig: Anzahl Geflüchteter gesunken: Leipzig macht vorletzte Notunterkunft dicht
Leipzig Lokal Anzahl Geflüchteter gesunken: Leipzig macht vorletzte Notunterkunft dicht

"Der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt, an ihm richten wir alle Entscheidungen aus."

Titelfoto: Montage Silvio Bürger ; Sebastian Gollnow/dpa

Mehr zum Thema Leipzig Lokal: