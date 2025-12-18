Großes Richtfest am Wilhelm-Leuschner-Platz: So geht es hier jetzt weiter

Leipzig - Das Institut für Länderkunde kehrt nach mehr als 30 Jahren zurück ins Leipziger Zentrum. Am Wilhelm-Leuschner-Platz wurde am Donnerstag Richtfest gefeiert.

Vor zwei Jahren wurde der erste Spatenstich gesetzt. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Der Neubau am Wilhelm-Leuschner-Platz sei "eine Stärkung des Wissenschaftscampus am Wilhelm-Leuschner-Platz", sagte Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (47, CDU) beim Richtfest.

In dem Gebäude sollen künftig rund 170 Büroarbeitsplätze, das Archiv für Geografie, eine öffentliche Bibliothek sowie Ausstellungs- und Veranstaltungsräume untergebracht werden.

"Hier wächst ein neuer, inspirierender Ort der Begegnungen, des wissenschaftlichen Austauschs und der internationalen Zusammenarbeit für die Bewältigung der großen Herausforderungen unseres Jahrhunderts", erklärte Gemkow.

Auch die Stadtgesellschaft werde profitieren, betonte er. Die Direktorin des IfL, Judith Miggelbrink, kündigte an, das neue Haus künftig als offenen Ort des Austauschs zu nutzen.