Großes Richtfest am Wilhelm-Leuschner-Platz: So geht es hier jetzt weiter

Das Institut für Länderkunde kehrt nach mehr als 30 Jahren zurück ins Leipziger Zentrum. Am Wilhelm-Leuschner-Platz wurde am Donnerstag Richtfest gefeiert.

Von Daniel Josling

Leipzig - Das Institut für Länderkunde kehrt nach mehr als 30 Jahren zurück ins Leipziger Zentrum. Am Wilhelm-Leuschner-Platz wurde am Donnerstag Richtfest gefeiert.

Vor zwei Jahren wurde der erste Spatenstich gesetzt. (Archivbild)
Vor zwei Jahren wurde der erste Spatenstich gesetzt. (Archivbild)  © Jan Woitas/dpa

Der Neubau am Wilhelm-Leuschner-Platz sei "eine Stärkung des Wissenschaftscampus am Wilhelm-Leuschner-Platz", sagte Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (47, CDU) beim Richtfest.

In dem Gebäude sollen künftig rund 170 Büroarbeitsplätze, das Archiv für Geografie, eine öffentliche Bibliothek sowie Ausstellungs- und Veranstaltungsräume untergebracht werden.

"Hier wächst ein neuer, inspirierender Ort der Begegnungen, des wissenschaftlichen Austauschs und der internationalen Zusammenarbeit für die Bewältigung der großen Herausforderungen unseres Jahrhunderts", erklärte Gemkow.

Leipzig: Millionen Gäste und die niedrigste Geburtenrate seit 2007: Diese Zahlen schrieb das Jahr 2024 in Leipzig
Leipzig Lokal Millionen Gäste und die niedrigste Geburtenrate seit 2007: Diese Zahlen schrieb das Jahr 2024 in Leipzig

Auch die Stadtgesellschaft werde profitieren, betonte er. Die Direktorin des IfL, Judith Miggelbrink, kündigte an, das neue Haus künftig als offenen Ort des Austauschs zu nutzen.

Die Bauarbeiten dauern noch circa zwei Jahre

Die freien Flächen auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz sollen in Zukunft gefüllt werden. (Archivbild)
Die freien Flächen auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz sollen in Zukunft gefüllt werden. (Archivbild)  © Jan Woitas/dpa

Die Fertigstellung des Neubaus ist für die zweite Jahreshälfte 2027 geplant. Dann soll das Institut, dessen Geschichte bis ins Jahr 1896 zurückreicht, nach seiner Auslagerung an den Stadtrand im Jahr 1996 wieder in die Leipziger Innenstadt zurückkehren.

Die Baukosten in Höhe von 55 Millionen Euro tragen der Bund und der Freistaat Sachsen gemeinsam.

Das Leibniz-Institut für Länderkunde ist nach eigenen Angaben das einzige außeruniversitäre Forschungsinstitut für Geografie in Deutschland. Es gehört zur Leibniz-Gemeinschaft und betreibt vor allem grundlagenorientierte Forschung zur regionalen Geografie Deutschlands und Europas.

Leipzig: Mieten und Löhne steigen, mehr Schüler ohne Abschluss: Das sagt der Leipziger Sozialreport 2025
Leipzig Lokal Mieten und Löhne steigen, mehr Schüler ohne Abschluss: Das sagt der Leipziger Sozialreport 2025

Die Stadt Leipzig möchte die brachliegenden Flächen auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz besser nutzen. Nach und nach entstehen dort bereits jetzt neue Gebäude.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa

Mehr zum Thema Leipzig Lokal: